10 معارك شهيرة.. ميسي جاهز لمواجهة سان جيرمان الأخيرة



معتز الشامي (واشنطن)

ساهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في إلهام فريقه إنتر ميامي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم للأندية 2025، وسيُظهر ميسي الآن مواهبه المتقلبة ضد ناديه السابق، باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في دور الـ16، في أتلانتا، الأحد المقبل، وستكون تلك المباراة مليئة بالأحداث الجانبية، حيث يواجه ميسي وزملاؤه السابقون في برشلونة، سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، إضافة إلى مدرب ميامي خافيير ماسكيرانو، مدربهم السابق لويس إنريكي، الذي سيقود الفريق المنافس.

ويتمتع صانع ألعاب برشلونة السابق الأسطوري ميسي، بتاريخ طويل مع باريس سان جيرمان، ولم يسبق له أن لعب ضد أي نادٍ آخر غير إسباني أكثر منه في مسيرته، حيث خاض 10 مواجهات، جميعها في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة.

وفاز في 4 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 3، مسجلاً 6 أهداف، وساهم في تحقيق برشلونة انتصارات شهيرة، وكان أول ظهور لميسي ضد باريس سان جيرمان في موسم 2012-2013، عندما أقصاه برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف خارج الأرض.

وسجّل ميسي هدفاً في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2 في باريس، ثم شارك في مباراة العودة التي انتهت بالتعادل 1-1 في كامب نو بعد 8 أيام، والتي ضمنت تأهل العملاق الكتالوني إلى نصف النهائي، وفي موسم 2014-2015، تألق ميسي مجدداً، حيث لعب برشلونة ضد باريس سان جيرمان 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، مرتين في دور المجموعات ومباراتين في ربع النهائي، وسجل ميسي في كلتا المباراتين، ورغم أنه لم يُسجل في أي من مباراتي ربع نهائي موسم 2014/2015، فإنه ساعد برشلونة على الفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

ومرة أخرى، واجه برشلونة الفريق الفرنسي الأرستقراطي في دوري أبطال أوروبا بعد موسمين، وتغلب عليهم بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين في واحدة من أعظم المواجهات الأوروبية على الإطلاق، وهذه المرة كان ذلك في دور الـ16 حيث صنع برشلونة تاريخاً في دوري أبطال أوروبا، عندما أصبح أول فريق يقلب تأخره بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب، حيث أطاح بباريس سان جيرمان ليصل إلى ربع النهائي للموسم العاشر على التوالي.

وكان أبطال إسبانيا متأخرين بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين في الدقيقة 88، لكنهم سجلوا 3 أهداف في الدقائق السبع الأخيرة في ليلة دراماتيكية لا تُنسى، وكانت آخر مباراتين لميسي ضد باريس سان جيرمان بموسم 2020/21 في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، سجل في كلتا المباراتين، لكن برشلونة هُزم هزيمة نكراء أمام منافسيه الأوروبيين، وخسر بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، وفي نهاية ذلك الموسم، انضم إلى باريس سان جيرمان وسجل 32 هدفاً في 75 مباراة، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي قبل عامين.

والآن، يحظى أعظم لاعب في جيله، في سن الثامنة والثلاثين، بفرصة مواجهة فريقه السابق في مباراة مألوفة، حيث يسعى إنتر ميامي إلى تحدي الصعاب والوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.