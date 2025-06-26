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الرياضة

حدث في ويمبلدون.. عندما تجد الميداليات المفقودة على ضفاف نهر التايمز

حدث في ويمبلدون.. عندما تجد الميداليات المفقودة على ضفاف نهر التايمز
26 يونيو 2025 20:00


لندن (د ب أ)
قال بيتر فليمنج، نجم التنس الأميركي السابق، إنه كان يظن أن ميدالياته التي فاز بها في شراكته في مباريات الزوجي ببطولة ويمبلدون مع مواطنه جون ماكنرو قد ضاعت للأبد حينما تمت سرقتها من منزله. ولكنه أصيب بالدهشة حينما اكتشف أن شخصاً رث الثياب عثر على ميدالياته على ضفاف نهر التايمز.
وروى فليمنج، الذي فاز بأربع بطولات في زوجي الرجال مع زميله ماكنرو في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كما فاز بثلاث بطولات في أميركا المفتوحة للتنس، القصة الغريبة وقال فليمنج 70 عاماً الذي يعمل كمحلل تلفزيوني: «كنت قد انتقلت للتو إلى منزل جديد في ويمبلدون ولسبب ما ظننت أنني يجب أن أغلق الباب باحكام ثم خرجت للعب الجولف».
وأضاف: «عدت بعد ست ساعات وكان منزلي قد تعرض للسرقة، لقد تمت سرقة العديد من الأشياء والأغراض، أنه أمر سيئ أن تتعرض للسرقة حيث تشعر بأنه تم انتهاك خصوصيتك». وتابع فليمنج: «لديّ تسع ميداليات فزت بها في ويمبلدون، وحينما تصل إلى قبل النهائي يمنحوك ميدالية برونزية أو فضية أو ذهبية».
وأوضح: «بعد ستة أشهر تواصل معي شخص ما، وأعتقد أنهم تواصلوا مع النادي أولاً، كانت بعض الميداليات في حالة ممتازة وكان بعض منها مكتسياً باللون الأخضر». وقال فليمنج: «كان موقفاً غريباً بعض الشيء، كنت أظن أنها ضاعت وكانت مفاجأة حقيقية بالنسبة لي أن أسمع أحدهم يقول لي وجدت ميدالياتك».

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