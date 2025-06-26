1800 لاعب في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الجوجيتسو اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الرابعة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والتي تفتتح يوم غد الجمعة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتشهد هذه الجولة زخماً إضافياً، بعد التوجيهات السامية التي أصدرها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمضاعفة جوائز البطولة لتصل إلى 3 ملايين درهم، في خطوة من شأنها تحفيز اللاعبين واللاعبات على تقديم أفضل ما لديهم والمنافسة بقوة على المراكز الأولى.

ويشارك في هذه الجولة 1800 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في منافسات فئة «البدلة» التي تشمل جميع المراحل العمرية، من فئات البراعم إلى فئات الكبار والأساتذة، ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده البطولة، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات على الساحة الرياضية المحلية.

وأكد اتحاد الجوجيتسو تخصيص سبعة أبسطة لإقامة النزالات، بما يسهم في ضمان انسيابية الحدث وتنظيم الجدول الزمني بكفاءة، مع مراعاة الخصوصية الفنية لكل فئة عمرية، إذ تتفاوت مدة النزالات بين 3 دقائق لفئتي البراعم والأشبال، و5 دقائق لفئات الكبار والأساتذة، وفقاً للمعايير المعتمدة من الاتحاد.

وتنطلق البطولة بمنافسات فئتي الشباب والكبار والأساتذة، تليها يوم السبت منافسات الناشئين تحت 14 وتحت 16 عاماً، وتُختتم الأحد بمنافسات البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، في إطار رؤية الاتحاد نحو دعم المواهب الناشئة، وتعزيز قاعدة ممارسة رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «تشكّل البطولة منصة متكاملة تجمع مختلف فئات مجتمع الجوجيتسو، من المبتدئين إلى المحترفين، في بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهارات اللاعبين، وتعزيز القيم الإيجابية في نفوسهم، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد لبناء جيل رياضي يتمتع بالكفاءة والانتماء».

وأضاف: «البطولة تكتسب طابعاً مجتمعياً يعزز التلاحم الأسري، عبر مشاهد الدعم والحضور الجماهيري، إلى جانب الدور البارز الذي يلعبه نجوم اللعبة في تشجيع المواهب الجديدة».

وتُطبق البطولة نظام نقاط دقيق يتم من خلاله احتسابها استناداً إلى نوعية الميداليات المحققة في كل فئة، وإضافتها إلى الرصيد التراكمي للنادي الذي ينتمي إليه اللاعب، بما يعزز من روح التنافس بين الأندية، ويسهم في رفع مستويات الأداء.

يُذكر أن الجولة الثالثة من البطولة أُقيمت في مايو الماضي بأبوظبي، وشهدت منافسات قوية على مستوى الترتيب العام، حيث حافظ نادي بني ياس على صدارته، وتلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، ونادي العين في المركز الثالث.