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الرياضة

حاملة لقب ويمبلدون تنسحب من بطولة إيستبورن

حاملة لقب ويمبلدون تنسحب من بطولة إيستبورن
26 يونيو 2025 21:00


إيستبورن (رويترز)
عانت بطلة ويمبلدون باربورا كريتشيكوفا من إصابة أجبرتها على الانسحاب من بطولة إيستبورن للتنس اليوم الخميس بسبب مشكلة في الفخذ، وكانت اللاعبة التشيكية قد وصلت إلى دور الثمانية بعد أن أنقذت نقاط المباراة في الفوز على اللاعبتين البريطانيتين هارييت دارت وجودي بوراج.
وقالت كريتشيكوفا (29 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي «أنا آسفة جداً لاضطراري للانسحاب من مباراة دور الثمانية اليوم في إيستبورن لأنني أعاني من بعض الآلام في فخذي الأيمن، استمتعت كثيراً بوقتي هنا وبالعودة للملاعب العشبية».
وبدا أن كريتشيكوفا تتحرك بشكل جيد أمام بوراج، لكن مع بدء الدفاع عن لقبها في ويمبلدون يوم الثلاثاء المقبل اتخذت قرارها بالانسحاب للتعافي بشكل كامل من الإصابة.
وأضافت كريتشيكوفا التي عانت من إصابة في الظهر أبعدتها عن المنافسات لفترة «مع انطلاق بطولة ويمبلدون في غضون أيام، أعتقد أن من الأفضل أن أحظى بالراحة وتحديد المشكلة وحلها».
وبانسحاب كريتشيكوفا، تتأهل الفرنسية فارفارا جراتشيفا الصاعدة من التصفيات للدور قبل النهائي، حيث ستواجه ألكسندرا إيلا القادمة هي الأخرى من التصفيات والتي تغلبت 6-1 و6-2 على ديانا ياستريمسكا لتصبح أول فلبينية تصل إلى الدور قبل النهائي في إحدى بطولات اتحاد محترفات التنس على الملاعب العشبية.
وأصبحت مايا جوينت أول أسترالية تصل إلى قبل نهائي إيستبورن منذ 14 عاماً، بفوزها 6-4 و7-5 على آنا بلينكوفا. وستواجه في الدور المقبل إما أنستاسيا بافليوتشينكوفا أو كاميلا راخيموفا. 

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