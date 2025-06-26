سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية

واشنطن (أ ف ب)

فاز مانشستر سيتي على يوفنتوس الإيطالي 5-2 على ملعب «كامبينج وورلد ستاديوم» في أورلاندو، ضمن منافسات المجموعة السابعة لكاس العالم للأندية، وفي إعادة لمواجهتهما في دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم حين فاز يوفنتوس 2-0 في تورينو، رد مانشستر سيتي اعتباره من «السيدة العجوز».

واستحق سيتي إنهاء المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ كان الطرف الأفضل، وتقدم رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا منذ الدقيقة التاسعة عبر البلجيكي جيريمي ديكو الذي تخلص من الفرنسي بيار كالولو بعد تمريرة متقنة أخرى من الوافد الجديد الجزائري ريان آيت-نوري وسدد في الشباك (9).

إلا أن الفرحة لم تدم طويلا لأن يوفنتوس أدرك التعادل بفضل خطأ من الحارس البرازيلي إيدرسون الذي أخطأ في تمرير الكرة فخطفها الهولندي تون كومباينرز وتقدم بها قبل أن يطلقها في الشباك (11)، قبل أن يرد كالولو الهدية ويحول الكرة بالخطأ في شباك فريقه لحظة اعتراضه عرضية من البرتغالي ماتيوش نونيش (26).

وواصل سيتي أفضليته وتهديده لمرمى دي جريجوريو، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الدقائق الأولى من الشوط الثاني حين عزز النروجي إرلينج هالاند، بدلا المصري عمر مرموش، النتيجة بهدف ثالث بعد عرضية أخرى من ماتيوش نونيش (52).

وحاول المدرب الكرواتي إيجور تودور تدارك الموقف وأجرى تبديلات بالجملة، أبرزها دخول النجم التركي كينان يلديز بدلا من كومباينرز، لكن شيئا لم يتغير بل جاء الهدف من الجهة الأخرى عبر فيل فودن بعد أقل من ثلاث دقائق على دخوله، وذلك بتمريرة من البرازيلي سافينيو الذي وصلته الكرة من هالاند بعد ركلة حرة نفذها إيدرسون (69).

ثم ومن تسديدة رائعة أطلقها قوسية من خارج المنطقة إثر ركلة ركنية، عمق سافينينو جراح يوفنتوس وأضاف الهدف الخامس (75)، قبل أن يقلص الصربي دوشان فلاهوفيتش الفارق بعد تمريرة بينية من يلديز (84).