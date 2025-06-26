العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية



واشنطن (أ ف ب)

حقق العين فوزاً معنوياً على الوداد المغربي 2-1 على ملعب أودي فيلد في واشنطن ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية بكرة القدم، التي تصدرها مانشستر سيتي بفوز كاسح على يوفنتوس الإيطالي 5-2.

وانتفض العين لخسارتيه أمام يوفنتوس وسيتي، على حساب الوداد، وأنهى وصيف مونديال الأندية عام 2018 مشاركته في المركز الثالث، خلف يوفنتوس الذي قد يصطدم بريال مدريد في حال تصدره المجموعة الثامنة.

وبعد تأخره بهدف الجنوب إفريقي كاسيوس مايلولا غير المراقب الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة محمد مفيد (4)، سجل العين التعادل عبر التوجولي كودجو لابا من ركلة جزاء (45+1).

ونجح لاعب وسط العين كاكو في إضافة الثاني بتصويبة قوية من داخل المنطقة بعدما استلم تمريرة من الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس (50).

وهذا الفوز الثاني للعين في مشاركته الثانية، بعدما كان وصل إلى نهائي نسخة 2018 بفضل تجاوزه مباراتين بركلات الترجيح، بالإضافة إلى فوزه على الترجي التونسي في الدور الثاني، قبل خسارته أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

في المقابل، تلقى الوداد خسارته الخامسة مقابل تعادل واحد في ثالث مشاركاته.