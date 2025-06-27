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الرياضة

«ميل تحت 4 دقائق»..كيبيجون تخفق

«ميل تحت 4 دقائق»..كيبيجون تخفق
27 يونيو 2025 11:30


باريس (رويترز)
أخفقت فيث كيبيجون في محاولتها لتصبح أول عداءة تقطع ميل واحد في أقل من أربع دقائق عندما سجلت أربع دقائق و6.42 ثانية، ورغم أنها كانت أسرع من رقمها القياسي العالمي فلن يعتد به كرقم قياسي.
وكانت كيبيجون، الفائزة باللقبين الأولمبي والعالمي لسباق 1500 متر ثلاث مرات، في حاجة للتفوق بمقدار أكثر من سبع ثوان على رقمها القياسي الذي سجلته عام 2023 وبلغ أربع دقائق و7.64 ثانية، لكن ورغم من وسائل المساعدة التي حظيت بها، سجلت زمنا أقل بمقدار أكثر من ثانية واحدة بقليل.
وحظيت بحذاء وملابس صممت خصيصا لتلك المحاولة بالإضافة إلى مجموعة من المساعدين تمركزوا بناء على حسابات دقيقة لتقليل مقاومة الهواء التي تتعرض لها المتسابقة الكينية.
وقطعت النصف الأول من السباق بإيقاع يمكنها من تحقيق الإنجاز، لكنها لم تستطع الحفاظ على النسق وتراجعت سرعتها في اللفة الأخيرة.
وبوجود هؤلاء المساعدين، لن يعتد بالزمن الذي سجلته رقما قياسيا عالميا كما حدث أيضا مع مواطنها إيليود كيبتشوجي الذي قطع مسافة الماراثون في أقل من ساعتين في 2019. 

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