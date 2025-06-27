الهلال السعودي يصعد لدور الـ16 بكأس العالم للأندية



ناشفيل (د ب أ)

أكمل الهلال السعودي عقد المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، وحقق الهلال فوزاً ثميناً 2 / صفر على باتشوكا المكسيكي، مساء أمس الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعت للمسابقة.

وافتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22، قبل أن يؤمن ماركوس ليوناردو انتصار الفريق السعودي بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد الهلال، الذي تعادل 1 / 1 مع ريال مدريد الإسباني في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتعادل مجدداً من دون أهداف مع ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية، إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما قبع باتشوكا، الذي ودع المسابقة منذ الجولة الماضية، في ذيل الترتيب، بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الثلاثة.

وبذلك، أعاد الهلال البسمة للجماهير العربية من جديد، بعدما شعرت بالإحباط عقب خروج ممثليها الآخرين مبكراً من مرحلة المجموعات، حيث يتعلق الأمر بالأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.

وضرب الهلال، الممثل الوحيد لكرة القدم الآسيوية في المسابقة بالأدوار الإقصائية، عقب خروج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وكذلك العين، موعداً من العيار الثقيل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، متصدر المجموعة الثامنة، في دور الـ16 للبطولة.