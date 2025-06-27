السبت 28 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال السعودي يصعد لدور الـ16 بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي يصعد لدور الـ16 بكأس العالم للأندية
27 يونيو 2025 11:17


ناشفيل (د ب أ)
أكمل الهلال السعودي عقد المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، وحقق الهلال فوزاً ثميناً 2 / صفر على باتشوكا المكسيكي، مساء أمس الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعت للمسابقة.
وافتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22، قبل أن يؤمن ماركوس ليوناردو انتصار الفريق السعودي بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وارتفع رصيد الهلال، الذي تعادل 1 / 1 مع ريال مدريد الإسباني في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتعادل مجدداً من دون أهداف مع ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية، إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما قبع باتشوكا، الذي ودع المسابقة منذ الجولة الماضية، في ذيل الترتيب، بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الثلاثة.
وبذلك، أعاد الهلال البسمة للجماهير العربية من جديد، بعدما شعرت بالإحباط عقب خروج ممثليها الآخرين مبكراً من مرحلة المجموعات، حيث يتعلق الأمر بالأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.
وضرب الهلال، الممثل الوحيد لكرة القدم الآسيوية في المسابقة بالأدوار الإقصائية، عقب خروج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وكذلك العين، موعداً من العيار الثقيل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، متصدر المجموعة الثامنة، في دور الـ16 للبطولة.

أخبار ذات صلة
مولر يخشى مفاجآت «الإقصائية» مع البايرن في مونديال الأندية
ريال مدريد غاضب من «فيفا»!
الهلال السعودي
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
آخر الأخبار
مولر يخشى مفاجآت «الإقصائية» مع البايرن في مونديال الأندية
الرياضة
مولر يخشى مفاجآت «الإقصائية» مع البايرن في مونديال الأندية
اليوم 10:40
الأمم المتحدة تحث ألمانيا على الاستمرار في استقبال اللاجئين
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحث ألمانيا على الاستمرار في استقبال اللاجئين
اليوم 10:37
ريال مدريد غاضب من «فيفا»!
الرياضة
ريال مدريد غاضب من «فيفا»!
اليوم 10:30
بعد 31 عاماً.. «الحرارة الأميركية» تدعم «أحلام المونديال البرازيلية»!
الرياضة
بعد 31 عاماً.. «الحرارة الأميركية» تدعم «أحلام المونديال البرازيلية»!
اليوم 10:14
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق سلام
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق سلام
اليوم 10:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©