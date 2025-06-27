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الرياضة

إينزاجي: هدفنا الوصول إلى أبعد مكان مع الهلال في مونديال الأندية

إينزاجي: هدفنا الوصول إلى أبعد مكان مع الهلال في مونديال الأندية
27 يونيو 2025 11:31

 

ناشفيل (أ ف ب)
أكّد الإيطالي سيموني إينزاجي، مدرب الهلال السعودي أن فريقه «هنا في كأس العالم للأندية بكرة القدم للوصول إلى أبعد حد ممكن»، بعد بلوغ الدور ثمن النهائي، عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي 2-0 الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.
وحقق الهلال فوزه الأول مع إينزاجي منذ انتقاله إليه في 5 يونيو، قادماً من إنتر ميلان، بعدما كان تعادل في أول مباراتين مع ريال مدريد الإسباني 1-1 وسالزبورغ النمساوي سلباً.
واحتل الفريق السعودي المركز الثاني بخمس نقاط، ضارباً موعداً مع مانشستر سيتي في ثمن النهائي، فيما سيلعب ريال مدريد متصدر المجموعة، والفائز على سالزبورج 3-0 مع يوفنتوس الإيطالي.
وقال إينزاجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «سعيد جداً بالمباراة. كانت مرضية جداً لنا. أهنئ الفريق والجماهير والجهاز الإداري للنادي. منذ اليوم الأول لنا في الولايات المتحدة وددنا أن نكون ضمن أفضل 16 فريقاً في المسابقة»، وأضاف: «نحن هنا لنصل إلى أبعد حد ممكن».
ويلعب الهلال الاثنين مع سيتي متصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.
وستكون هذه المواجهة الثالثة بين إينزاجي، والإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي، بعدما التقيا مرتين في دوري أبطال أوروبا حين كان الأول مدرباً لإنتر ميلان.
وعلّق إينزاجي على هذه المواجهة قائلاً: «أعتقد أن جوارديولا مدرب رائع ومن دواعي سروري أن ألعب أمام مانشستر سيتي. كمدرب سبق أن واجهته في دوري الأبطال ونعرف بعضنا وتقابلنا أكثر من مرة. أعتقد أن المباراة ستكون قوية جداً أمام أحد أفضل الأندية، وأحد أفضل المدربين».
وتابع: «رأينا أن سيتي يلعب بطريقة ممتازة في مونديال الأندية. هذه مباراة نتطلع كثيراً إليها، وستكون مباراة لننمو ونأخد خطوة جديدة إلى المستوى التالي».
بدوره، قال سالم الدوسري الذي سجل هدف المباراة الأول أمام باتشوكا، وحصل على جائزة أفضل لاعب «أتييا ليس للمشاركة فحسب، بل لنشرف المملكة العربية السعودية. كما رأيتم كان هدفناً واضحاً، وهو ليس خوض دور المجموعات فقط، بل التأهل إلى دور الـ16».
وأضاف عن طموح الفريق بعد الوصول إلى ثمن النهائي: «لا أريد استباق الأحداث، ويجب أن نصعد السلم خطوة بخطوة. أول خطوة هي الصعود إلى دور الـ16».
وعلّق اللاعب على خروجه من أرض الملعب في الدقيقة 76 بسبب إصابة طفيفة: «ليس هناك معلومات بعد. سنقوم بتصوير أشعة غداً، وسنعرف أكثر». 

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