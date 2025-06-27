جوارديولا: هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء في الدوري الإنجليزي وأوروبا

واشنطن (د ب أ)

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأداء فريقه، بعد فوزه الرائع 5 / 2 على يوفنتوس الإيطالي، ليضمن صدارة المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وحققت أهداف جيريمي دوكو، وبيير كالولو بالخطأ في مرماه، وإيرلينج هالاند، وفيل فودين، وسافينيو، الفوز الثالث على التوالي لمانشستر سيتي، الذي حقق العلامة الكاملة في المجموعة.

ورغم سعادته بهذا الفوز المذهل على العملاق الإيطالي، فإن الطريقة التي أنجز بها مانشستر سيتي المهمة منحته رضا أكبر، حيث قال جوارديولا: «كان المباراة أشبه بمباراة نهائية، لذلك تحدثنا عن ذلك».

أضاف المدرب الإسباني في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: «كان هدفنا الأول هو التأهل، لكننا لا نعرف أبداً من سيحتل المركز الأول، أو الثاني في المجموعة الثامنة، إنها طريقتنا في لعب كل مباراة. إننا نسعى للفوز دائماً، وحققنا ذلك، وهذا ما يسعدني».

وشدد جوارديولا: «كان أداؤنا رائعاً للغاية، كنت سعيداً جداً، لأن أهم شيء هو أن يدرك اللاعبون أنهم بحاجة إلى مواصلة ما قدموه خلال العقد الماضي». وواصل جوارديولا: «في الموسم الماضي، كان لدينا فريق رائع، لكن 50% من اللاعبين كانوا مصابين، لم نتمكن من المنافسة، وهذا الموسم سنحاول الحفاظ على هذا الإيقاع لأطول فترة ممكنة».

وأردف مدرب سيتي: «تحلينا بالشراسة البالغة من دون الكرة، ومعها كنا أسرع أحياناً، كان إيدرسون مذهلاً، حيث مرر كرات طويلة، ثم تحلينا بالصبر والهدوء». وأكد: «كنا قد تأهلنا بالفعل، وهذا يتطلب الفوز على أفضل الفرق، يمكننا مواجهتهم قبل أو بعد التأهل، الأهم هو أن نتمكن من فعل ذلك مرة أخرى، شعرت أن اللاعبين شعروا أنني لست مضطراً لإخبارهم، شعروا أننا قادرون على المنافسة كما فعلنا في العقد الماضي».

وواصل جوارديولا: «في الموسم الماضي، لم يكن ذلك ممكناً، لأننا لم نكن نملك لاعبين، اليوم، كان لدينا قلبا دفاع رائعان، وأربعة لاعبين على مقاعد البدلاء، في الفترة الماضية، كان لدينا لاعب واحد لهذا السبب عانينا، ولم نتمكن من التدريب، لكن الآن نتقدم خطوة للأمام».

وأفصح: «هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي أوروبا، وفي جميع المسابقات. قبل 12 عاماً، لم يكن أحد يتوقع أبداً أن يصل مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية، كنا نلعب في منتصف جدول الترتيب، والآن نواجه فرق النخبة، إنه لشرف كبير لنا».

وشدد جوارديولا: «نريد أن نخوض كل مباراة بهذا الإيقاع، سواء فزنا أو خسرنا، فلا بأس، لا يمكنك الفوز بكل شيء، لكن عليك أن تعيد نفسك مرة أخرى». وتطرق جوارديولا للحديث عن تسجيل النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند هدفه رقم 300 في مسيرته مع النادي ومنتخب بلاده، حيث ابتسم قائلاً: «كل ما يمكنني قوله، هو تهانينا، 300 هدف في سن 24، هذا أمر جيد جداً، أليس كذلك؟».

وكشف: «كنت صغيراً جداً، لكنني سجلت 11 هدفاً في 11 عاماً، تخيلوا هذا الموقف. أنا معجب جداً بالمهاجمين الجيدين». وأتم تصريحاته، حيث قال: «سعيد جداً لإيرلينج، لمشاركته في صناعة هدف آخر، ومساهماته في المساحات الضيقة».