ليلة فينيسيوس في كأس العالم للأندية



فيلادلفيا (رويترز)

أحرز فينيسيوس جونيور هدفاً، وصنع آخر، ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على رد بول سالزبورج النمساوي اليوم الجمعة، ليتصدر الفريق الإسباني المجموعة الثامنة، ويتأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأنهى الفريق الإسباني المجموعة بسبع نقاط، متقدماً بنقطتين عن الهلال الذي فاز 2-صفر على باتشوكا في المباراة الأخرى في المجموعة، ليرافقه إلى دور الستة عشر.

وودع سالزبورج وباتشوكا البطولة بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

وسيلعب ريال مدريد أمام يوفنتوس الإيطالي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب هارد روك في ميامي، بينما يواجه الهلال مانشستر سيتي في أورلاندو في وقت مبكر من اليوم نفسه.

وتحت الأمطار المنهمرة في فيلادلفيا، هيمن ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو على المباراة ضد سالزبورج الذي لم يصنع سوى عدد قليل من الفرص.

وتألق حارس مرمى سالزبورج الواعد كريستيان زاوفيشيتسكي مبكراً، وحرم فينسيسوس من افتتاح التسجيل بتصدٍ مميز من مسافة قريبة.

وأهدر المهاجم البرازيلي المزيد من الفرص، فيما أضاع جونزالو جارسيا فرصة ذهبية، بعد تمريرة عرضية من فينسيوس، بعد مرور نصف ساعة من زمن المباراة.

وجاء الهدف الأول أخيراً في الدقيقة 40، بعدما أرسل جود بلينجهام تمريرة بينية دقيقة إلى فينيسيوس الذي راوغ اثنين من مدافعي سالزبورج، وأطلق تسديدة منخفضة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس زاوفيشيتسكي من التصدي لها.

وأدى فينيسيوس دوراً محورياً في الهدف الثاني لريال مدريد، خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ومررها بكعب القدم إلى الخلف نحو فيدريكو بالبيردي الذي سدد الكرة في المرمى من مسافة قريبة.

وواصل ريال هيمنته بعد نهاية الاستراحة، لكنه أهدر المزيد من الفرص، ولم يحسم فوزه حتى الدقيقة 84 عندما وضع جونزالو جارسيا الكرة ببراعة من فوق حارس مرمى سالزبورج إلى الشباك محرزاً الهدف الثالث، بعد هجمة مرتدة سريعة.