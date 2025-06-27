بيرناردو سيلفا: «سيتي» قدّم أفضل مستوياته أمام يوفنتوس



واشنطن (د ب أ)

أشاد بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بأداء فريقه خلال انتصاره الكبير 5 / 2 على يوفنتوس الإيطالي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، معتبراً إياه أفضل أداء للفريق في المسابقة حتى الآن.

وقال بيرناردو سيلفا بعد المباراة بفرحة غامرة: «نحن سعداء جداً بما فعلناه ضد فريق قوي أيضاً، تمكنا من السيطرة على المباراة، والاحتفاظ بالكرة». وأوضح: «بصرف النظر عن الأخطاء الصغيرة التي ارتكبناها بشكل فردي، ربما كان هذا أفضل أداء قدمناه في هذه البطولة وتأهلنا في المركز الأول في المجموعة، ونحن سعداء للغاية».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «إنه مجرد فوز آخر مهم لأنه يضمن لنا التأهل أولاً، نحن سعداء بالتواجد في الولايات المتحدة والتأهل إلى دور الـ 16».

وأشار البرتغالي: «نحن في هذه البطولة من أجل التتويج بها. إننا على بعد خطوة واحدة من هذا الهدف، لدينا فريق قوي، خاصة في هذه البطولة، كان تأثير هؤلاء اللاعبين هائلاً مرة أخرى، ساعدنا اللاعبون البدلاء كثيراً، ونحتاج إلى الجميع لتحقيق النجاح».