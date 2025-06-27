منتخبنا يحصد 16 ميدالية ويتصدر فئة الرجال في بطولة آسيا للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز تاريخي جديد، نجح منتخبنا الوطني من تحقيق 16 ميدالية ملونة، والمركز الأول لفئة الرجال في ختام مشاركته ببطولة آسيا للمواي تاي التي أقيمت على مدار 6 أيام في العاصمة الفيتنامية هانوي، بإشراف وتنظيم الاتحادين الدولي والآسيوي للمواي تاي.

وقدم منتخبنا الوطني مستويات مميزة وأداء بطولياً رائعاً قاده إلى تحقيق 8 ميداليات ذهبية عن طريق كل من: محمد مرضي، زينب بو حماده، محمد جفله، أيوب البرنوصي، رافي رمزي، محمد كريمي، عماد يوسف، إلى جانب ذهبية الثنائي سلامة الجنيبي ومريم حسن في مسابقة الماي مواي للفرق، فيما جاءت الميداليات الفضية عبر: إلياس حبيب علي، عبدالستار أحمد، ياسين كريمي، سلامة الجنيبي في مسابقة الواي كرو، في حين تحققت الميداليات البرونزية عن طريق كل من: إبراهيم بلال، مريم حسن في مسابقة الواي كرو، محمد تويزي وعبدالستار أحمد في مسابقة الماي مواي، محمد كريمي، وياسين كريمي في الماي مواي للفرق.

وفي ختام البطولة، حصد منتخبنا الوطني جائزة أفضل منتخب قاري بعد العروض القتالية المميزة والتألق الكبير الذي قاده لصدارة فئة الرجال، والوقوف بالمركز الثاني في الترتيب العام بعد المنتخب الفيتنامي مستضيف ومنظم البطولة، فيما نال لاعبنا محمد جفله جائزة أفضل مقاتل ضمن فئة الشباب في البطولة القارية، لتعكس المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال مشواره في نزالات البطولة.

وأصبح منتخبنا الوطني أول منتخب عربي يحقق هذه الحصيلة من الميداليات، وصدارة فئة الرجال في بطولات آسيا، لتجسد النقلة النوعية والتطورات الكبيرة التي قطعتها رياضة المواي تاي على الصعيدين القاري والعالمي منذ تأسيس الاتحاد في عام 2017 والجهود الاستثنائية التي أسهمت بوضع المنتخبات الوطنية للعبة في المصاف المتقدم على الصعيدين القاري والعالمي.

حضر منافسات البطولة، وشارك في تتويج الأبطال ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، وطارق محمد المهيري مدير الإدارة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج: «نُهدي الإنجازات التاريخية لمنتخبنا الوطني للمواي التي حققها في ختام مشاركته الآسيوية إلى القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات بصفة عامة، كما نثمن دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً وعرفاناً بدور سموه الريادي الذي يقود مسيرة رياضة المواي تاي للتواجد في قمة المشهد القاري والدولي، معرباً عن فخره واعتزازه بالإنجازات المميزة التي حققها منتخبنا الوطني في المحفل القاري، والتي تدل على المستويات الاحترافية للاعبي منتخبنا، ومدى أهمية التخطيط والتحضير المبكر للبطولات القارية والعالمية، وانعكاسها بشكل مباشر على نتائج المنتخب في كبرى المحافل الرياضية، متوجهاً بالتهنئة والتبريكات لأسرة الاتحاد وللكادرين الفني والإداري، ولكافة لاعبي المنتخب في هذه المناسبة التي تدعونا للفخر والاحتفاء بقيمة ومكانة الانجازات التي حققها أبطال منتخبنا الوطني في غضون 20 يوماً بعد المشاركة الايجابية في بطولة العالم بتركيا، ووقوفهم بالمركز السادس عالمياً بحصيلة 11 ميدالية ملونة».

وأضاف: «هذه الإنجازات والنجاحات لم تأت من فراغ، بل جاءت بدعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة اتحادنا بجانب الجهود الاستثنائية من الكوادر الإدارية والفنية واللاعبين الذي ضربوا أروع الأمثلة في تقديم الصورة المشرفة لرياضة المواي تاي في المحافل الخارجية، مؤكداً أن الإنجاز يمثل مفخرة حقيقة لرياضة الإمارات، مبيناً أن المواي تاي والكيك بوكسينج يواصلان بمثابرة مسيرة التقدم والازدهار من أجل تحقيق التفوق والنجاح، وترسيخ ريادة الدولة في الاستحقاقات الخارجية كافة».