العين يستعيد الثقة بـ «البصمة الأخيرة» في كأس العالم للأندية



معتز الشامي (واشنطن)

أنهى العين مشواره في كأس العالم للأندية، بفوز مستحق، وبهدفين مقابل هدف أمام الوداد المغربي بطل أفريقيا، في مباراة شهدت أداء مميزاً من «الزعيم» الذي استعاد لاعبوه الشخصية والهوية الفنية، بعد مباراتين صعبتين أمام يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

سجل هدفي العين كل من لابا كودجو من ركلة جزاء بالدقيقة 45+1، وكاكو من تسديدة صاروخية بالدقيقة 50، بينما سجل كاسيوس ميلولا للوداد في الدقيقة 4.

وحصد العين 3 نقاط حل بها في الترتيب الثالث للمجموعة السابعة، قبل أن يودع المشاركة بإضافة 2 مليون دولار إلى رصيده، ليصبح إجمالي المكافئات المالية ل «الزعيم» من البطولة ما يقارب ال 11.5 مليون دولار، حيث سيتم خصم ما يصل إلى 30% من المبلغ كضرائب تم فرضها من الولايات المتحدة على جميع الفرق المشاركة.

وظهر أكثر من لاعب في المباراة بمستوى لافت لاسيما المغربي يحيى بن خالق، ورامي ربيعة وأديس ياسيتش وشكل الثلاثئ إضافة فنية قوية للخط الخلفي، بالإضافة لعبد الكريم تراوري الذي يواصل تقديم مستويات لافتة بروح قتالية عالية.

وتمكن الفريق بفضل السيطرة المحكمة على مجريات اللعب من ختام مشواره بفوز أعاد الثقة، ورفع المعنويات، وترك «بصمة أخيرة ناجحة» في المشاركة بمحفل بقيمة مونديال الأندية في شكله الجديدة بأميركا.

وسيودع قائمة الفريق كل من فاكوندو زابالا الظهير الأيسر، وروي باتريسيو الحارس البرتغالي الذي شارك أمام الوداد، وقدم مستوى لافتاً، وتمكن من إنقاذ مرماه من فرصتين محققتين، منها فرصة من انفراد شبه كامل في الدقائق الأخيرة، ليضمن خروج العين فائزاً بمباراة شهدت قتالاً بين لاعبي الفريقين، في درجة حرارة مرتفعة بلغت 37 درجة مئوية، وأقيمت عند الثالثة عصراً بتوقيت الولايات المتحدة.وسيشهد المعسكر الخارجي بأوروبا خطة شاملة للتحضير للموسم المقبل، سواء عبر انضمام صفقات جديدة للفريق، أو تصعيد بعض الوجوه التي اثبتت قدراتها مع الفريق، وينتظر أن يتم حسم بعض الملفات تحضيراً للموسم المقبل، الذي سيرفع فيه العين شعار المنافسة على جميع الألقاب.

وكان العين قد تعاقد مع 6 صفقات دائمة للموسم المقبل وهي، رامي ربيعة، أديس ياسيتش، مارسيل راتنيك، والثلاثي المغربي، حسين رحيمي، يحيى بن خالق، نسيم الشاذلي، بالإضافة للحارس روي باتريسيو والأرجنتيني زابالا للمشاركة في البطولة فقط، ويضع العين رغبة تدعيم مراكز الجناح وصناعة اللعب والهجوم ضمن حسابات شركة الكرة التي تفاضل بين بعض الأسماء، تمهيداً للإعلان عن انضمامها للفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وخرج العين بعدة فوائد من المشاركة الحالية بكأس العالم للأندية، أبرزها الاحتكاك بمستويات عالمية، حيث أوقعت القرعة الفريق في مواجهة أندية عالمية بحجم يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة للوداد المغربي.

وأكد المدرب فلاديمير إيفيتش، أن الفريق حقق ما أراده وهو العودة بفوز و3 نقاط وضعته في الترتيب الثالث لمجموعة صعبة، وأضاف: «القرعة لم تخدم العين، وقعنا في مجموعة صعبة للغاية، فكان الهدف هو معرفة أين نقف من مستويات فرق العالم وأندية الصف الأول، لقد كانت فرصة احتكاك قوية، علينا أن نستغلها في اطار خطة البناء للمستقبل، خاصة وأن الفريق يرفع شعار الفوز وحصد الألقاب والمنافسة على جميع البطولات، وهذا هو الهدف الأهم للموسم المقبل، لذلك سيفيدنا الفوز الذي اختتمنا به المشوار، للحصول على الدفعة اللازمة للتحضير للموسم الجديد».

وانتقد إيفيتش خوض المباراة في الثالثة عصراً وفي درجة حرارة عالية، اثرت على الجميع قائلا: «خضنا مباراة، كانت تشكل خطراً على لاعبي الفريقين وحتى البدلاء، تحت شمس حارقة، وظروف طقس سيئة لا تساعد على الأداء، ومع ذلك تمسك اللاعبين بالقتال في أرض الملعب، وإظهار مستوى مميز وأداء قوي».

وأشاد إيفيتش بمستوى يحيي بن خالق الذي شارك للمرة الأولى في مركز قلب الدفاع، ولفت إلى أن اللاعب يمتلك قدرات عالية، وقد تم إشراكه لخبرته في التعامل أمام الوداد المغربي، كما أشار في سؤال عن الموسم المقبل قائلاً: «نحن أكبر فريق إماراتي، ومن أكبر فرق آسيا، وعندما نشارك في أي بطولة، يكون الهدف هو المنافسة دائماً، لذلك سنلعب على حسم جميع ألقاب الموسم المقبل، لأن هذا هو قدر العين، كفريق كبير يمتلك تاريخاً وإمكانات عالية دائماً، وثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين».