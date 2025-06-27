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الرياضة

ألونسو يتعجل عودة مبابي ويثني على فينيسيوس

ألونسو يتعجل عودة مبابي ويثني على فينيسيوس
27 يونيو 2025 15:15


مدريد (د ب أ)
أعرب تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن أمله في عودة نجمه الفرنسي كيليان مبابي للمشاركة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم للأندية في أمريكا، عقب تعافيه من الإصابة.

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وغاب مبابي عن مباراة فوز النادي الملكي على ريد بول سالزبورج النمساوي 3 /صفر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويعاني مبابي التهاباً حاداً في المعدة، تسبب في غيابه عن لقائي الريال ضد الهلال السعودي وباتشوكا في الجولتين الأولى والثانية بالمجموعة، قبل أن يتواصل غيابه أمام سالزبورج.
وقال ألونسو في تصريحات، أوردها الموقع الرسمي لريال مدريد: «نحن بحاجة إليه، ونريده أن يعود في أقرب وقت ممكن، وفي أفضل حال، لا أريد أن أكون متفائلاً، وأستبق أحداث المباراة أمام يوفنتوس الثلاثاء المقبل، لكننا بحاجة إليه، لأنه لاعب من الطراز الرفيع، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، نأمل أن يعود سريعاً».
وأثنى ألونسو على مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، صاحب الهدف الأول أمام سالزبورج، قائلاً: «قدم فيني جونيور مباراة رائعة... لا أسلط الضوء على أنه سجل باكورة الأهداف، وصنع الهدف الثاني فحسب، بل على التزامه الدفاعي وتواصله مع زملائه، والعمل جميعاً معاً، لقد سمح لنا ذلك باللعب بشكل وثيق للغاية، وفي الهجوم كان يتمتع بحرية أكبر، ويدخل منطقة الجزاء بشكل جيد، ويتعاون مع جونزالو جارسيا، الذي يرهق المدافعين، يغادر بشعور جيد. وأنا أيضا أغادر بالشعور نفسه، لكن علينا الاستمرار لأن الطريق لا يزال طويلاً».
وأضاف: فيني جونيور قادر على تحقيق النجاح من الخارج، ومبابي قادر على ذلك من الداخل، بالتفكير في أسباب القيام الأمور، نحتاج إلى جودة جماعية عالية ليحظى اللاعبون بدعم جيد، وليستفيد الجميع من اللعب الجماعي.
وأشار ألونسو إلى أنه «لا يزال الطريق طويلاً في كأس العالم، ونعلم أننا سنواجه يوفنتوس في دور الـ 16، يوفنتوس هو يوفنتوس، أكن له كل الاحترام، وعلينا الاستعداد جيداً لتلك المباراة، إما أن نواصل المشوار أو نعود إلى ديارنا، لذا علينا أن نكون مستعدين، ما زلنا في المراحل الأولى، ونتقدم بحذر، نبدأ حقبة جديدة، ونجري تغييرات في خضم بطولة صعبة، خلال هذه الفترة، كنا واضحين بشأن استراتيجيتنا، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير لتحسينه».
وختم ألونسو حديثه قائلاً: «ندرك مدى شعبية ريال مدريد، في الولايات المتحدة، وكذلك في أميركا الجنوبية وآسيا، هذه هي روعة هذا الفريق، ونحن ممتنون جداً، لأننا شعرنا وكأننا في بلدنا، نحن مسرورون جداً بدعم مشجعينا هنا».

ريال مدريد
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تشابي ألونسو
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