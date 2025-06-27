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الرياضة

«فيرست ميشن» يواجه بطل كأس دبي العالمي في أميركا

«فيرست ميشن» يواجه بطل كأس دبي العالمي في أميركا
27 يونيو 2025 15:45


عصام السيد (أبوظبي)
يواجه «فيرست ميشن» لجودلفين التحدي في مواجهة أسماء بارزة في سباق ستيفن فوستر ستيكس للفئة الأولى على مضمار «تشرشل داونز» يوم غد السبت، حيث يأمل تأكيد مكانته في المسافات المتوسطة ضمن نخبة الخيول الأكبر سناً في أميركا الشمالية، ويعتبر السباق تأهيلياً لبطولة «بريدرز كب كلاسيك»، أبرز بطولات الخيل في أميركا.
ويستقطب السباق الممتد على مسافة 1800 متر مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها بطل كأس دبي العالمي «هيت شو»، وبطل بريدرز كب كلاسيك «سيرا ليون»، والفائز بكنتاكي ديربي 2024 «ميستيك دان»، والفائز مؤخراً بسباق (فئة1) «مايندفريم».
وحلّ «فيرست ميشن» رابعاً في نسخة العام الماضي من نفس السباق، ولم يقدم الأداء المتوقع في بيجاسوس وورلد كب على مضمار جلف ستريم بارك، وتراجع على أرضية موحلة في ويتني ستيكس في ساراتوجا.
وحقق ابن «ستريت سينس»، بإشراف المدرب براد كوكس، أربعة انتصارات في سباقات فئوية، أبرزها فوزه بفارق أربعة أطوال على مضمار شرشل داونز في أليشبا ستيكس (فئة2) عام 2024، بالإضافة إلى فوز في سباق أوكلاون هانديكاب (فئة2) بمشاركته الأخيرة في أبريل.
وفي الأمسية نفسها، يخوض «سيستا كي» ابن الفحل «إنتو ميستشيف» والفرس «كوكو بيتش» مشاركته الأولى بعمر الثلاث سنوات، بإشراف نفس المدرب، عبر سباق أمريكان ديربي ضمن نفس الأمسية، حيث فاز في أول مشاركة له، قبل أن يحقق الانتصار في كيتنز جوي ستيكس على مضمار «كولونيال داونز.
ومن جهة أخرى، تعود العداءة «أوستمَار» إلى مضمار إيجل فارم للمشاركة في سباق دبليو. جي. هيلي ستيكس (فئة3)، لمسافة 1200 متر، وإذا ما انطلقت بسلاسة من البوابة المثالية رقم (1)، فإن تكرار فوزها في روزهيل جاردنز قبل ثلاث مشاركات سيكون كفيلاً بمنحها الانتصار الثالث في السباقات المصنفة.

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