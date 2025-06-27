ريال مدريد في صدارة عائدات «مونديال الأندية»



مراد المصري (أبوظبي)

احتل ريال مدريد صدارة الأندية على صعيد العائدات التي حصل عليها في ختام دور المجموعات ضمن كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بإجمالي 43.55 مليون يورو قابلة للزيادة.

وجاء مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بإجمالي 42.51 مليون يورو، ثم بايرن ميونخ 37.6 مليون يورو.

وتبدأ البطولة مع دخول منافسات دور الـ 16، في تقديم جوائز مالية أضخم، فبينما حصل كل فريق على 6.45 مليون يورو للصعود إلى دور الـ 16، سيحصل لاحقاً صاحب المركز الرابع على 11.28 مليون يورو، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 18 مليون يورو أخرى، فيما ينال صاحب المركز الثاني على 25.8 مليون يورو، على أن يحصد البطل 34.3 مليون يورو.

وفي المجموع، تم توزيع ما لا يقل عن 408.65 مليون يورو من أموال الجوائز المالية على الأندية الـ 32 المشاركة في البطولة، وتدرجت بقية المبالغ المالية للفرق التي صعدت إلى دور الـ 16، بحيث حصل باريس سان جيرمان على 37.09 مليون يورو، وإنتر ميلان 32,35 مليون يورو، وبوروسيا دورتموند 34.15 مليون يورو، ويوفنتوس 26,99 مليون يورو، وبنفيكا 25,35 مليون يورو، وفلامنجو 23,84 مليون يورو، وبوتافوجو وبالميراس 22.98 مليون يورو، وفلومينينسي 22,98 مليون يورو، وتشيلسي 21,49 مليون يورو، وإنتر ميامي ومونتيري والهلال 18,11 مليون يورو.

وتصدر أتلتيكو مدريد قائمة المغادرين الأكثر حصولاً على الجوائز المالية بمبلغ 23,14 مليون يورو، ثم بورتو 18,42 مليون يورو، وريفر بليت 15,67 مليون يورو، وبوكا جونيورز 14,81 مليون يورو، وسالزبورج 13,6 مليون يورو، وصن داونز 10,8 مليون يورو، والأهلي والترجي والعين 9.94 مليون يورو، ولوس أنجلوس 9,08 مليون يورو، وسياتل والوداد وباتشوكا 8,22 مليون يورو، وأوكلاند سيتي 3,94 مليون يورو.