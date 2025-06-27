جائزة ريادة التميز بالشارقة تكرّم الفائزين الأربعاء المقبل

الشارقة (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي، ينظم مجلس الشارقة الرياضي مساء يوم الأربعاء المقبل بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة حفل تكريم الفائزين ببرنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي في نسختها الأولى.

وقامت اللجنة المنظمة بعمل زيارات ميدانية، خلال شهرى فبراير ومارس قبل تسلم الملفات في أبريل الماضي، فيما شرع 40 مقيماً في تقييم الملفات، تمهيداً لتحديد أسماء الفائزين في النسخة الأولى، ويقوم على استراتيجية تبنى على قيم الأخلاق الرياضية والشفافية والاحترافية ورؤية تستهدف أن تكون الشارقة أكثر المدن العالمية إطلاقاً وتطبيقاً لنماذج التميز الرياضي، وبما يتوافق مع استراتيجية المجلس في رفع كفاءة المؤسسات الرياضية في الإمارة.

وسيتضمن الحفل تكريم الفائزين في الفئات التالية:

_ فئة الجندي المجهول:

ويتم تكريم 25 موظفاً من فئة العمالة، تقديراً لتضحياتهم وإنجازاتهم المتميزة في خدمة النادي

_فئة المدير التنفيذي:

_ أفضل مدير تنفيذي رياضي، أفضل مدير تنفيذي تخصصي

_فئة أفضل موظف متميز:

_ أفضل موظف خدمات مساندة بالنادي الرياضي

_ أفضل موظف اتصال مؤسسي بالنادي الرياضي

_أفضل موظف استراتيجية وأداء بالنادي الرياضي

_أفضل موظف ثقافة مجتمعية بالنادي الرياضي

_أفضل موظف خدمات مساندة بالنادي التخصصي

_أفضل موظف اتصال مؤسسي بالنادي التخصصي

_أفضل موظف استراتيجية وأداء بالنادي التخصصي

_أفضل موظف ثقافة مجتمعية بالنادي التخصصي

- فئة الجهة الرائدة:

- تكريم أفضل ناد تخصصي

- تكريم أفضل ناد رياضي