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الرياضة

تعرّف على الطريق نحو نهائي «مونديال الأندية»

تعرّف على الطريق نحو نهائي «مونديال الأندية»
27 يونيو 2025 17:30


مراد المصري (أبوظبي)
اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 ضمن كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، ومع الترتيب النهائي للفرق في كل مجموعة أصبح الطريق إلى المباراة النهائية واضحاً للغاية.
وعلى الجهة اليمنى من الطريق يلتقي باريس سان جيرمان مع إنتر ميامي، ويلعب الفائز في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء بايرن ميونيخ وفلامنجو، فيما يلتقي ريال مدريد مع يوفنتوس، والفائز يلتقي مع الصاعد من لقاء بوروسيا دورتموند ومونتيري، ما يعني لاحقاً أن الدور نصف النهائي في هذه الجهة من الطريق قد تشهد مواجهة من العيار الثقيل تضم في أحد طرفيها باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد أو يوفنتوس.
وعلى الجهة اليسرى من الطريق نحو النهائي، يلتقي إنتر ميلان مع فلومينيسي، ويلتقي الفائز في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء مانشستر سيتي والهلال، فيما يلتقي بالميراس مع بوتافوجو، ويلعب الفائز مع الصاعد من لقاء بنفيكا وتشيلسي.
ولاحقاً قد نشهد في الدور نصف النهائي على الأغلب واحداً من فريقي إنتر ميلان أو مانشستر سيتي، ضد فريق برازيلي هو بالميراس أو بوتافوجو، مع وجود تشيلسي مرشحاً أيضاً.

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