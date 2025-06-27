تير شتيجن على أبواب موناكو



دوسلدورف (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن نادي موناكو الفرنسي مهتم بالتعاقد مع حارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيجن، في ظل الغموض الذي يكتنف مصير اللاعب مع فريقه برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن موناكو تواصل مع إدارة أعمال تير شتيجن للتفاوض حول إبرام صفقة محتملة.

كما تردد أن موناكو يستهدف التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا بعد انتهاء عقوبة إيقافه بشأن تعاطي المنشطات، بجانب التفاوض مع انسو فاتي لاعب برشلونة. ويلعب تير شتيجن 33 عاماً في برشلونة منذ 2014، لكن النادي الكاتالوني تعاقد الأسبوع الماضي مع خوان جارسيا حارس إسبانيول، الذي قد يصبح الحارس الأساسي للفريق بدلاً من تير شتيجن.

وقال تير شتيجن، الذي غاب لعدة أشهر الموسم الماضي بسبب إصابة بالغة في الركبة، أنه يود البقاء في برشلونة، لكن النادي ربما لا يود الاحتفاظ بلاعب يحصل على راتب ضخم ضمن قائمة البدلاء، كما أنه يمتلك حارسين آخرين هما فوسيتش تشيزني وإيناكي بينا. وتردد أيضاً أن جالطة سراي التركي، وتشيلسي، ومانشستر سيتي الإنجليزيين، أعربا عن اهتمامهما بضم تير شتيجن.