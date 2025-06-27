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الرياضة

الدوسري: الهلال يملك الإمكانات لمقارعة كبار أندية العالم

الدوسري: الهلال يملك الإمكانات لمقارعة كبار أندية العالم
27 يونيو 2025 17:15

 

الرياض (د ب أ)
أكد سالم الدوسري نجم الهلال السعودي أن فريقه لم يأت للمشاركة فقط في كأس العالم للأندية، وإنما لترك بصمة وتقديم صورة مشرفة للكرة السعودية.

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وقاد الدوسري فريقه الهلال للتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم للأندية بعد الفوز على باتشوكا المكسيكي بهدفين من دون رد ليحجز الهلال وصافة المجموعة الثامنة ويضرب موعداً للتاريخ مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية المباراة: «لم نأت للمشاركة فقط، جئنا لتمثيل الكرة السعودية خير تمثيل وإثبات أن كرتنا تمتلك الإمكانات والمقومات لمقارعة كبار أندية العالم».
وأضاف الدوسري أن الهلال كان هدفه التأهل إلى دور الـ 16، لكنه أكد أن الفريق سيدخل مواجهة مانشستر سيتي من أجل تقديم مباراة، مثلما فعل أمام ريال مدريد.
وعن انسجام اللاعبين سريعاً مع المدرب الجديد سيموني إنزاجي، قال الدوسري: «انسجمنا سريعاً مع المدرب الجديد والكل يعلم أن منظومة الهلال دائماً متماسكة، لذا نعمل على مساعدة المدرب الذي بدوره يساعدنا على الظهور في أفضل صورة».

سالم الدوسري
الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
الكرة السعودية
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