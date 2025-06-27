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الرياضة

لابا فخور بجائزة رجل مباراة العين أمام الوداد

لابا فخور بجائزة رجل مباراة العين أمام الوداد
27 يونيو 2025 16:46


أبوظبي (د ب أ)
أعرب النجم التوجولي الدولي لابا كودجو، قائد فريق العين، عن شعوره بالفخر لحصوله على جائزة رجل المباراة التي فاز فيها فريقه على الوداد المغربي 2 1/ مساء الخميس في ختام دور المجموعات لمونديال الأندية بأميركا.
وحصل العين على أول ثلاث نقاط له في البطولة، بعدما خسر في أول مباراتين بالمجموعة أمام يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي ليحتل المركز الثالث.
ونقل الموقع الرسمي للعين عن كودجو تأكيده أنه يشعر «بفخر كبير بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية»، مؤكداً أن «الفوز على الوداد المغربي جاء كرد اعتبار للفريق، وكتجسيد لروح الانتماء والكبرياء التي تميز الزعيم».
وقال لابا في المؤتمر الصحفي للمباراة: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز، وفخور للغاية بتمثيل نادي العين في بطولة عالمية بهذا الحجم. لقد لعبنا من أجل كرامتنا، من أجل اسم النادي، ومن أجل جماهيرنا التي وقفت خلفنا بكل حب رغم الخسارتين السابقتين».
وأضاف: «أهدي هذا الفوز لزملائي، وللجهاز الفني، ولكل من ساندنا، الفوز لا يقاس فقط بالنقاط، بل بالروح التي تظهرها داخل الملعب، وقد برهنا على ذلك». وأكد لابا: «سنواصل الكفاح، والعمل الجماعي، لأننا نؤمن بهذا الفريق، ونؤمن أن جماهير العين تستحق منا الأفضل دائماً. هذه البطولة علمتنا الكثير، وسنعود أقوى».

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