«نكهة إيطالية» في «افتتاحية ويمبلدون»



لندن (د ب أ)

تحظى الجولة الافتتاحية لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بنكهة إيطالية حيث يلتقي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، مع مواطنه لوكا ناردي، كما يلتقي الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا، وبطل ويمبلدون مرتين من قبل، مع الإيطالي فابيو فونيني في الدور الأول.

ومن المتوقع أن ينافس سينر وألكاراز بقوة على الوصول إلى نهائي البطولة يوم 13 يوليو بعد مواجهتهما الرائعة في نهائي فرنسا المفتوحة في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي امتدت لخمس مجموعات قبل حسمها بواسطة النجم الإسباني ألكاراز.

ووفقاً لقرعة البطولة التي جرت اليوم الجمعة، قد يحظى سينر في المربع الذهبي بنفس المواجهة التي خاضها في الدور ذاته في نسخة 2023 من بطولة ويمبلدون، حينما لاقى الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش البالغ من العمر 38 عاماً، والذي سيحاول مرة أخرى حصده لقبه الـ25 في البطولاات الكبرى، بعدما خسر في نهائي البطولة أمام ألكاراز في 2023 و2024.

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية مع البريطاني جاك دريبر، بطل إنديان ويلز، والذي يحمل آمال بلاده في البطولة المقامة على أرضه. ويفتتح ديوكوفيتش مشواره بملاقا الفرنسي ألكسندر مولر، فيما يلتقي دريبر مع الأرجنتيني سيباستيان بايز.

وأوقعت القرعة ألكاراز في مواجهة محتملة مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث، والذي يبدأ مشواره بمواجهة الفرنسي آرثر ريندركنيش، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول في البطولات الكبرى.

وقد يلتقي اللاعبان في نصف النهائي، لكن زفيريف لم يسبق أن تجاوز الدور الرابع في بطولة ويمبلدون، وإذا نجح في ذلك هذه المرة، فقد يكون خصمه في دور الثمانية الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الخامس، الذي فاز في آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما.

وتتصدر المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا والمصنفة الثانية كوكو جوف منافسات السيدات، حيث تسعى كلتاهما للفوز بلقب ويمبلدون لأول مرة.

وكانت جوف فازت على سابالينكا لتتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في أوائل يونيو الجاري. وتفتتح سابالينكا مشوارها بمواجهة الكندية المتأهلة عبر التصفيات، كارسون برانستين. وتواجه البريطانية إيما رادوكانو، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2021، في الدور الثالث، ووصيفة العام الماضي ياسمين باوليني في نصف النهائي.

وتبدأ جوف مشوارها بمواجهة الأوكرانية ديانا ياستريمسكا، وقد تواجه بطلتي البطولات الأربع الكبرى السابقتين فيكتوريا أزارينكا وصوفيا كينين في مباراتيها التاليتين.

كما تتواجد البولندية إيجا شفيونتيك ويلينا ريباكينا الفائزة بلقب ويمبلدون في 2022، وحاملة اللقب باربورا كريتشيكوفا في النصف السفلي من التصنيف. وسوف تبدأ التشيكية كريتشيكوفا مشوارها بمواجهة الفلبينية الشابة ألكسندرا إيلا، لكنها تواجه سباقا مع الزمن بعد تعرضها لإصابة في الفخذ هذا الأسبوع خلال مشاركتها في بطولة إيستبورن.