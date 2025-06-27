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الرياضة

جارسيا من 1 إلى 8 ملايين في هجوم الريال !

جارسيا من 1 إلى 8 ملايين في هجوم الريال !
27 يونيو 2025 18:00

 
علي معالي (أبوظبي)
أصبح المهاجم جونزالو جارسيا (21 عاماً)، ظاهرة لافتة في فريق ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية، تألق جارسيا بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة واحدة في ثلاث مباريات شارك فيها أساسياً مع ريال مدريد في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.
وبفضل هذا الأداء، ارتفعت قيمته السوقية بسرعة للاعب، من مليون يورو في يونيو 2024 إلى 8 ملايين يورو حالياً، وإذا حافظ على مستواه الرائع وحاز على ثقة المدرب تشابي ألونسو، فقد ترتفع قيمته أكثر، ويُعد جارسيا اللاعب الأكثر قيمة في فريق الكاستيا (الدرجة الثالثة لريال مدريد)، وقبل انضمامه إلى الفريق الأول، قدم جارسيا موسماً مميزاً فريق «كاستيا»، مسجلاً 25 هدفاً في 36 مباراة بالدوري الإسباني، وساهم هدفه الحاسم في الوقت بدل الضائع ضد فريق ليجانيس للشباب في وصول ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس الملك.
وبعد أن شهد تألق جارسيا، رأى المدرب ألونسو أن يتسفيد من هذه الموهبة بدلاً من البحث عن مهاجم جديد، وبفضل طوله الفارع (1.85م)، وأسلوب لعبه المباشر وتمركزه الذكي، نجح جارسيا سريعاً في كسب ثقة الجهاز الفني، ومع غياب كيليان مبابي بسبب فيروس، قدّم الوجه الجديد مع الفريق الأول أداءً يُمكن وصفه بـ «الرائع».

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