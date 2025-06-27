السبت 28 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إقالة مدرب الصين بسبب الإخفاق في تصفيات المونديال

إقالة مدرب الصين بسبب الإخفاق في تصفيات المونديال
27 يونيو 2025 17:10


بكين (أ ف ب)
أقيل مدرب منتخب الصين لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بعد إخفاقه في قيادة «التنين الأحمر» إلى مونديال 2026 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي الجمعة.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاخفاقات في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال المقرر العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتبخرت آمال الصين بخسارتها أمام إندونيسيا 0-1 مطلع يونيو، ثم حلت وصيفة لقاع مجموعتها في الدور الثالث، بواقع سبع خسارات في عشر مباريات.
قال الاتحاد الصيني في بيان «بعد الاخفاق في التأهل إلى الملحق (الدور الرابع الآسيوي)، فُسخ عقد المدرب تلقائياً، وفقاً للشروط المنصوص عليها».
وأوضح «لن يدرب برانكو إيفانكوفيتش المنتخب» شاكراً المدرب السابق لمنتخب إيران وعمان والبالغ 71 عاماً على «عمله الدؤوب».
ويحتل المنتخب الصيني المركز 94 في التصنيف العالمي فيما لم يتأهل بلد الـ1.4 مليار نسمة إلى كأس العالم سوى مرة يتمية في تاريخه عام 2002، عندما أقيمت النهائيات في كوريا الجنوبية واليابان.
وكانت كرة القدم الصينية عرضة للسخرية من قبل الجماهير في الآونة الأخيرة، بسبب النتائج الهشة في المحافل القارية وقضايا الفساد الكبيرة المعششة في الوسط الكروي. 

أخبار ذات صلة
رسالة مشجعة من أنشيلوتي إلى نيمار
بوكيتينو سعيد لفوز أميركا بعد سلسلة من أربع هزائم
منتخب الصين لكرة القدم
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
آخر الأخبار
مولر يخشى مفاجآت «الإقصائية» مع البايرن في مونديال الأندية
الرياضة
مولر يخشى مفاجآت «الإقصائية» مع البايرن في مونديال الأندية
اليوم 10:40
الأمم المتحدة تحث ألمانيا على الاستمرار في استقبال اللاجئين
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحث ألمانيا على الاستمرار في استقبال اللاجئين
اليوم 10:37
ريال مدريد غاضب من «فيفا»!
الرياضة
ريال مدريد غاضب من «فيفا»!
اليوم 10:30
بعد 31 عاماً.. «الحرارة الأميركية» تدعم «أحلام المونديال البرازيلية»!
الرياضة
بعد 31 عاماً.. «الحرارة الأميركية» تدعم «أحلام المونديال البرازيلية»!
اليوم 10:14
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق سلام
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق سلام
اليوم 10:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©