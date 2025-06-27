انطلاقة قوية للجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي (وام)

انطلقت في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، منافسات اليوم الأول من الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو – لفئة البدلة، وسط مشاركة متميزة من الأندية والأكاديميات المحلية، وأجواء حافلة بالإثارة والمستويات الفنية العالية في فئات الشباب، والكبار، والأساتذة.

وحضر المنافسات عدد من كبار الشخصيات، من بينهم محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران عضوا مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، والعميد خلفان عبدالله المنصوري مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وجاسم محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، وأنجلو كارلينو الرئيس التنفيذي لشركة «أجوستا ويستلاند لخدمات الطيران»، إلى جانب ممثلين عن الشركاء والرعاة، والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدّر نادي بني ياس جدول الترتيب العام، فيما حلّ نادي الجزيرة في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثالث.

وثمّن يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، التوجيهات السامية لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمضاعفة قيمة الجوائز المالية للبطولة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وحرصها على دعم وتطوير الرياضات النوعية، وعلى رأسها رياضة الجوجيتسو، التي أصبحت الرياضة الوطنية للدولة.

وأضاف: «تحمل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو طابعاً خاصاً، كونها تمثل محطة مهمة للبطولة، وفرصة لتقييم أداء الأندية واستعداد اللاعبين لمواصلة مسيرة النجاح في المراحل المقبلة».

من جانبه، أكد جاسم محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، أن ما تشهده بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو من تنظيم مميز ومستوى احترافي يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رياضية عالمية. وقال: «البطولة تتطور من جولة إلى أخرى، والمستوى الفني والتنظيمي يعكس نجاح المنظومة بأكملها، ويمنح اللاعبين بيئة مثالية للنمو والتميز».

وتابع: «ما شهدناه من نزالات في اليوم الأول بين الشباب والكبار والأساتذة يدل على التزام عالٍ وروح تنافسية متقدمة. هؤلاء اللاعبون يمثلون قدوة حقيقية للأجيال القادمة، ويؤكدون أن الرياضة لا تُقاس بالعمر بل بالإرادة والجهد».

وقال البرازيلي إيغور لاسيردا، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس – فئة الشباب: «جاءت هذه الجولة لتؤكد التطوّر المذهل الذي تشهده بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو على الصعد كافة، وهو ما شكّل دافعاً إضافياً لنا كجهاز فني. ركزنا في التحضيرات على الجوانب الذهنية والتكتيكية، ونعمل على توظيف قدرات لاعبينا بأفضل شكل ممكن. هدفنا واضح منذ بداية الموسم وهو المنافسة بقوة على اللقب، ونؤمن أن هذا المسار يتطلب استمرارية في الأداء والانضباط».

أما اللاعب بو شايب الإدريسي، من نادي بني ياس والفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن 62 كجم، فقد قال: «هذا الإنجاز يعني لي الكثير، خاصة أنني واجهت في النهائي خصماً يصغرني بعشرين عاماً. هذه البطولة تمثل منصة فريدة للاعبين من مختلف الأعمار لاستعراض قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم». أتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والمنظمين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في إخراج هذا الحدث بهذا المستوى العالي من الاحترافية، وتوفير بيئة تنافسية تليق بطموحات اللاعبين وتدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم».