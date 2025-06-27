بايرن يصطدم بليفركوزن ثم دورتموند على أرضه في البوندسليجا



برلين (د ب أ)

يملك بايرن ميونخ، بطل الدوري، فرصة لتوجيه رسالة قوية مبكرة في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عندما يواجه وصيفه باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في مباراتين متتاليتين على أرضه في الخريف.

ونشرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم جدول مباريات الدوري الكامل، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أعلنت أن بايرن ميونيخ سيفتتح مباريات الموسم بمواجهة لايبزج يوم 22 أغسطس المقبل. ويبدأ ليفركوزن حقبة ما بعد تشابي ألونسو وفلوريان فيرتو أمام هوفنهايم، فيما يلتقي دورتموند مع سانت باولي.

ويلتقي بايرن مع دورتموند في الجولة السابعة التي تقام في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر عقب فترة التوقف الدولي، وبعدها باسبوعين يستضيف ليفركوزن في الجولة التاسعة.

وتقام مباريات العودة في الربيع. وينهي بايرن الدوري أمام كولن، الصاعد حديثاً، يوم 16 مايو المقبل، بعدما أنهى الموسمين الماضيين أمام هوفنهايم. وسينهي دورتموند مبارياته أيضاً، خارج أرضه أمام فيردر بريمن، فيما ستكون المباراة النهائية لفريق ليفركوزن على أرضه أمام هامبورج.

ويبدأ كولن وهامبورج، الصاعدان حديثاً، الدوري خارج أرضهما، حيث يلتقيان مع ماينز وبوروسيا مونشنجلادباخ على الترتيب. بعدها سيكون أمام هامبورج مباراة ديربي أمام سانت باولي، قبل أن يسافر إلى ميونخ في الجولة الثالثة، والتي ستشهد مباراة قوية بين ليفركوزن وآينتراحت فرانكفورت، صاحب المركز الثالث في الموسم المنقضي.