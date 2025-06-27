فعاليات متنوعة في برنامج «عطلتنا غير» بالحمرية

الشارقة (الاتحاد)

عقد نادي الحمرية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تحضيراته لصيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، الذي ينظمه النادي بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 31 يوليو الجاري.

حضر المؤتمر الصحفي، حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وهنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل، وبخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.

واستهل الشامسي المؤتمر بكلمة رحب خلالها بالحضور، موجها شكره لمجلس الشارقة الرياضي على إشرافه ودعمه للبرنامج، ومؤكداً أن «عطلتنا غير» يُجسد دعم القيادة الرشيدة للشباب، مثمناً ثقة أولياء الأمور الذين بادروا بتسجيل أبنائهم في البرنامج الصيفي، موجهاً شكره كذلك للجنة المنظمة، والجهات الراعية، وكافة الشركاء الداعمين.

وتخلل المؤتمر استعراض مفصل لأجندة «عطلتنا غير» في الحمرية، قدمه المهندس مانع النقبي مدير البرنامج، والتي تمتد على مدار 5 أسابيع، وتزخر ببرامج متنوعة تجمع بين الترفيه والتثقيف والرياضة، بما يضمن للمشاركين تجربة صيفية ممتعة.