مصفوت يودّع 15 لاعباً استعداداً للموسم الجديد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي مصفوت انتهاء علاقته التعاقدية مع 15 لاعباً من الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تجديد الدماء وإعادة بناء الفريق استعداداً للموسم الجديد 2025-2026 في دوري الدرجة الأولى.

وجاء إعلان النادي عبر بيان رسمي نشره على منصاته الإعلامية، توجه فيه مجلس الإدارة وجميع العاملين في النادي بجزيل الشكر والتقدير للاعبين المغادرين، تقديراً لجهودهم خلال الموسم الماضي، متمنين لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الكروية، وجاء في البيان: «كنتم إخوة لنا قبل أن تكونوا لاعبين في النادي، فشكراً لكم على كل ما قدمتموه».

وشملت قائمة اللاعبين المغادرين كلاً من: فهد حديد، حمدان ناصر، جانلوكا سانتيني، محمد موسى، ستيفانو، إيروين ألكسندر، محمد حسن، مطر بدجي، شيخ بيي، أحمد البحريني، جاسم النقبي، خليل أجانا، يوسف بشير، نيكولاس، وعامر إبراهيم.

وأنهى مصفوت موسمه الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة من 26 مباراة، بعدما حقق 7 انتصارات، وتعادل في 6، وتعرض لـ13 خسارة، في موسم اتسم بالتذبذب في النتائج والأداء.

ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات نشطة من إدارة مصفوت، لإبرام تعاقدات جديدة تعيد التوازن للفريق، في ظل طموح النادي لتقديم موسم أفضل على الصعيدين الفني والترتيبي، لا سيما في ظل عودة مسابقة «كأس الاتحاد» وزيادة حجم المنافسة في دوري الأولى.