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الرياضة

ريال مدريد غاضب من «فيفا»!

ريال مدريد غاضب من «فيفا»!
28 يونيو 2025 10:30

معتز الشامي (واشنطن) 

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أعرب ريال مدريد عن استيائه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب سوء ترتيبات السفر عقب فوزه 3-0 على ريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025.
ويعتقد النادي أن سوء التخطيط أرهق لاعبيه وأثر على فترة تعافيهم، وما كان من المفترض أن يكون انتقالاً سلساً بعد فوز مهم، تحول إلى كابوس لوجستي بعد المباراة، حيث أمضى لاعبو ريال مدريد عدة ساعات في انتظار الحافلات، أولاً قرب الملعب، ثم في المطار، ولم يعودوا إلى فندقهم إلا حوالي الساعة الخامسة صباحاً.
وأنهى الفريق بقيادة تشابي ألونسو مشواره في صدارة المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط.
ويرى ريال مدريد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أساء إدارة ترتيبات سفر الفريق، ما ترك اللاعبين منهكين بدنياً مع بضع ساعات فقط للراحة قبل استئناف التدريب، ووصف مسؤولو النادي الوضع بأنه «غير مسبوق» في بطولة بهذا الحجم، وجرت العادة أن يكون الاتحاد الدولي مسؤولاً عن تنظيم رحلات الفرق خلال كأس العالم للأندية، لكن في هذه الحالة، يدّعي ريال مدريد إهمال هذه المسؤولية، ما أدى إلى أكثر من 6 ساعات سفر غير ضرورية بعد المباراة.
ورغم هذا الأمر، عاد الفريق للتدريبات في وقت لاحق من اليوم نفسه استعداداً لمباراته الحاسمة في دور الـ 16 ضد يوفنتوس الثلاثاء المقبل، بينما تطالب أصوات داخلية في النادي الآن بتحسين التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتجنب مشاكل مماثلة في الجولات المقبلة.

ريال مدريد
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