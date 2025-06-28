مولر يخشى مفاجآت «الإقصائية» مع البايرن في مونديال الأندية

أورلاندو (د ب أ)

يدرك توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، جيداً، ما ينتظر فريقه في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم من صعوبات، لكنه يرفض إضاعة أي وقت في التفكير في نهاية مسيرته مع النادي البافاري.

ويستعد مولر (35 عاماً) للرحيل عن نادي طفولته، الذي قضى فيه 25 عاماً بين جنباته، وذلك بعد خوض بايرن مباراته الأخيرة في مونديال الأندية، الذي يقام حالياً في الولايات المتحدة.

وبينما يفضل مولر أن ينهي مسيرته مع البايرن في 13 يوليو المقبل، مع تتويج بايرن باللقب العالمي، فإن موعد رحيله ربما يحين أيضاً في لقاء الفريق ضد فلامنجو البرازيلي، غداً الأحد، أو في المواجهة المحتملة في دور الثمانية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أو إنتر ميامي الأميركي بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويدرك اللاعب المخضرم، الذي توج خلال مشواره الحافل مع الساحرة المستديرة بالعديد من البطولات الكبرى، بما في ذلك لقب كأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني، والذي كان ضمن قائمة منتخب «الماكينات» أيضاً، الذي ودع مونديال 2018 مبكراً من دور المجموعات، ما ينتظره الآن بعد أن حجز بايرن مقعده في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم للأندية.

وقال مولر: «مونديال الأندية يكتسب زخماً متزايداً الآن، وأعلم أن مثل هذه الأدوار الإقصائية دائماً ما تكون بمثابة لعب بالنار، فأنت دائماً تجلس على حقائب معبئة جاهزة للرحيل».

وينتمي نادي فلامنجو لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي كانت شاهدة على تتويج مولر وحارس المرمى المحنك مانويل نوير، قائد بايرن، بكأس العالم قبل 11 عاماً، عقب فوز المنتخب الألماني 1-0 على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية، والذي جاء عقب الانتصار التاريخي 7-1 على منتخب البرازيل «المضيف» بالدور قبل النهائي.

ولن تكون الأمور بهذه السهولة هذه المرة، خاصة بعد تأهل جميع الفرق البرازيلية الأربعة المشاركة في البطولة للأدوار الإقصائية، وذلك بعد صعود كل من بالميراس وبوتافوجو اللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم في مواجهة برازيلية بدور الـ 16، وكذلك فريق فلومينينسي الذي يواجه إنتر ميلان الإيطالي، بعد غدٍ الاثنين في الدور ذاته.