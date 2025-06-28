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الرياضة

البطائح يخوض 4 مباريات ودية في المعسكر الصربي

البطائح يخوض 4 مباريات ودية في المعسكر الصربي
28 يونيو 2025 11:14

علي معالي (أبوظبي)

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أعلن فريق البطائح لكرة القدم عن ترتيبات المرحلة المقبلة استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، حيث يبدأ «الراقي» تحضيراته في الرابع من شهر يوليو المقبل بالتجمع الداخلي، وفيه يتم إجراء الفحص الطبي والقياسات المختلفة للاعبين لمدة 3 أيام، على أن يؤدي الفريق تحت قيادة المدرب فرهاد مجيدي بعض التدريبات التأهيلية الخاصة.
ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى المعسكر الخارجي في صربيا يوم 12 يوليو المقبل، ويستمر حتى 31 من نفس الشهر، ويخوض خلاله 4 مباريات ودية متدرجة المستوى، ثم بعدها يعود الفريق إلى أرض الوطن ينخرط خلالها في معسكر داخلي.
وكان الفريق قد أعلن عن الاستغناء رسمياً عن 3 لاعبين، وهم أحمد خليل، ومحمد أحمد، وباولو هنريكي، مع إنهاء الإعارة الخاصة بالحارس درويش محمد، الذي عاد لفريق الشارقة مرة أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه النادي عن التعاقد مع لاعب محلي واحد فقط، وهو حارس المرمى عبدالرحمن العامري.
ومنذ إعلان تشكيل شركة القدم برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، بدأت الإدارة بالإعداد وتنظيم الأمور الإدارية وتوزيع اللجان وفرق العمل، والتي نتج عنها التجديد للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي لموسمين، بحثاً عن مزيد من الاستقرار، وهو المدرب الذي استطاع قيادة الفريق للبقاء في دوري المحترفين وتحقيق نتائج إيجابية.

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