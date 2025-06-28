«فيسبيرتيليو الشراع» تخوض تحدي سباق جبل علي في أيرلندا

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض المهرة «فيسبيرتيليو»، للشراع للسباقات، التي أسستها الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، تحدي سباق مضمار جبل علي وإسطبلات داش ستيكس «قوائم» عصر غدٍ الأحد، بمضمار كوراه، بالتزامن مع «الديربي» الأيرلندي.

وحلت «فيسبيرتيليو» ابنة «نايت أوف ثندر» الفائزة بسباق «ألفا سينتاوري» للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، والتي يشرف عليها المدرب ويلي ماكريري، في المركز الرابع بفارق طول، في سباق «جرينلاند ستيكس» للفئة الثانية في مشاركتها الأخيرة بمضمار كوراه، ويقودها في السباق الفارس ديلان براون ماكموناجل.

و«فيسبيرتيليو» هي الحصان الأنسب للانطلاق في سباقٍ سريعٍ «قوائم»، نظراً لمستواها المُميز في الفئة الأولى من الموسم الماضي، بفضل حصولها على المركز الثالث بفارقٍ ضئيل في سباق 1000 جينيز الفرنسي.

ويسعى المدرب أيدان أوبراين، الخبير في سباقات ديربي أيرلندا، إلى تحقيق فوزه السابع عشر المذهل في السباق، الذي يقام برعاية سوق دبي الحرة، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 1.250.000 يورو، ويقود جواده «لامبورن» الفائز بالديربي الإنجليزي في إبسوم فريق «باليدويل» المكون من خمسة خيول في السباق الكبير، بمشاركة خيول مثل «تينيسي ستد» و«جرين إمباكت»، و«برايد أوف أراس».

وثبتت جميع الخيول العشرة المشاركة في سباق ديربي سوق دبي الحرة الأيرلندي أقدامها في مرحلة الإعلان، حيث تصدّر «لامبورن»، المدرب من قبل إيدان أوبراين، السباق سعياً منه لمحاكاة إنجاز والده «أستراليا» بالفوز بلقبين في الديربي.

وقاد الفارس واين لوردان المهر «لامبورن» إلى فوز حاسم في إبسوم الشهر الماضي، ويتقدم هذا المهر خمسة خيول مرشحة، ويتكون فريق أوبراين من «بابت ماستر» الفائز بسباق لينجفيلد التجريبي لديربي، و«شاكلتون»، و«سيريوس كونتيندر»، و«ثرايس»، الذي شوهد آخر مرة يفوز بسباق جالينول ستيكس.