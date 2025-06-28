«صراع مثير» بين راسل وفيرستابن في «فورمولا-1 النمسا»

سبيلبرج (د ب أ)

يتجدد الصراع على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، عندما تنطلق منافسات سباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته غداً الأحد.

وبعد تتويج البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، بسباق جائزة كندا الكبرى، لم يتغير المشهد بشكل كبير على مستوى الترتيب، حيث يواصل الأسترالي أوسكار بياستري تصدر ترتيب فئة السائقين، بينما يحتفظ فريق مكلارين بفارق مريح في صدارة فئة المصنعين.

وبرزت عدة نقاط مثيرة للجدل بعد السباق الذي أقيم في كندا، والتي ستؤثر على الصراع في القمة، من بينها كيف سيتعامل فريق مكلارين مع الأمور في المستقبل بعد التصادم الدرامي، الذي وقع بين بياستري وزميله البريطاني لاندو نوريس في مونتريال.

وسارع نوريس لتحمل المسؤولية عن الحادث، وهو ما قوبل بتقدير من مدير الفريق أندريا ستيلا، لكن السائق البريطاني سيحتاج إلى تقديم أداء قوي هذا الأسبوع في النمسا لتفادي فقدان المزيد من النقاط أمام بياستري في بطولة العالم.

في المقابل، يصل فريق مرسيدس إلى حلبة «ريد بول رينج» بعد أقوى ظهور له هذا الموسم في كندا، حيث حقق جورج راسل مركز الانطلاق الأول والفوز بالسباق. وأعاد هذا الانتصار الفريق إلى المركز الثاني في ترتيب فئة المصنعين بعد أن فقده سابقاً لصالح فيراري.

وفي جانب آخر، ما زال الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، على بعد نقطة جزاء واحدة من الإيقاف التلقائي لسباق، لكن بعد عطلة نهاية أسبوع نظيفة في حلبة جيل فيلنوف، أظهر سائق ريد بول أنه لا يشعر بأي ضغط إضافي من هذا الخطر، بينما يواصل احتلال المركز الثالث في ترتيب السائقين.

أما في معركة منتصف الترتيب، فلا يزال فريق وليامز يحتفظ بتفوق واضح في المركز الخامس في ترتيب الفرق، لكن الفوارق تضيق أكثر فأكثر خلفهم، إذ لا يزيد الفارق بين هاس في المركز السادس وكيك ساوبر في المركز التاسع عن ثماني نقاط فقط.

ويأمل راسل في الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، لاسيما أنه سيدخل السباق بمعنويات مرتفعة عقب الفوز بسباق كندا، كما أنه سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، والسادس في التجربة الحرة الثانية، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من فيرستابن، السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ سباق جائزة النمسا الكبرى، والذي توج بلقبين من آخر خمس نسخ للسباق.

وسيتواجد في المنافسة أيضاً ثنائي فريق مكلارين بياستري ونوريس، في ظل رغبتهما الأكيدة في الفوز بالسباق للاستمرار في صدارة جدول ترتيب فئة السائقين، بحثاً عن التتويج بلقب بطولة العالم.