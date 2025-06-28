ديمبلي جاهز لـ«العودة القوية» أمام ميسي

أتلانتا (أ ف ب)

لم يشارك المهاجم الدولي عثمان ديمبلي في المباريات الثلاث الأولى لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا بسبب الإصابة، لكن المرشح لجائزة الكرة الذهبية أصبح جاهزاً للإقلاع من جديد والعودة إلى أرض الملعب غداً الأحد في مواجهة إنتر ميامي الأميركي بقيادة ميسي، ضمن ثمن نهائي مونديال الأندية.

تمريرات قصيرة في المساحات الضيقة، حيوية في المراوغات والركض، حركة فنية بالكعب، وضحكة صافية بعد نكتة من برادلي باركولا.. لا شك أن ديمبلي يبدو في حالة جيدة ومعنوياته مرتفعة في تدريب الخميس على أحد ملاعب جامعة كينيسو العامة في ضواحي أتلانتا الشمالية.

بعد إصابته في الفخذ في الخامس من يونيو مع منتخب فرنسا، كان ديمبلي يتدرب بشكل منفرد حتى الجمعة الماضي، واضطر إلى الانتظار خلال دور المجموعات حيث غاب عن ثلاث مباريات، لكنه الآن في طريقه للعودة، ومن المتوقع أن يشارك غداً الأحد أمام إنتر ميامي.

يبقى السؤال: هل سيبدأ أساسياً أم سيدخل كبديل؟ فالمدرب الإسباني لويس إنريكي صرّح بأنه «لا يحب المخاطرة باللاعبين»، ولذلك أبقاه على مقاعد البدلاء مجدداً في الفوز على سياتل ساوندرز الأميركي 2-0.

لكن مدرب برشلونة السابق لا يحبّذ فكرة الاعتماد على لاعب واحد، وقد أظهر ذلك مراراً للصحفيين الذين تجرأوا على سؤاله عن البرتغاليين جونسالو راموش وفيتينيا، كما المهاجم السابق كيليان مبابي.

على الرغم من ذلك، فإن الحديث الآن عن ديمبلي، الذي يُجسّد تماماً فكرة «المهاجم الوهمي» التي يعتمدها إنريكي، لاعب يجمع بين صانع الألعاب والمهاجم، أول من يضغط على الخصم، ومُربك للدفاعات بمراوغاته المتكررة، وقد ترجم ذلك بـ33 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.