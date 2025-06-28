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الرياضة

النصر يواجه «تي إس في» و«هانكوفرس» في معسكر ألمانيا

النصر يواجه «تي إس في» و«هانكوفرس» في معسكر ألمانيا
28 يونيو 2025 12:30

معتصم عبدالله (أبوظبي) 

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اختار نادي النصر إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد 2025-2026، في منطقة بوخباخ الواقعة جنوب شرق ولاية بافاريا الألمانية، حيث يخوض الفريق سلسلة من المباريات الودية، استعداداً لانطلاقة الموسم في أغسطس المقبل.
ويستهل «العميد» ودياته بمواجهة فريق تي إس في بوخباخ، الذي سبق له التغلب على الجزيرة في مباراة ودية خلال صيف 2022، وتُعد التجربة الثانية للنصر أمام هانكوفرس من أبرز المحطات في برنامج المعسكر، وتُقام يوم الثلاثاء 22 يوليو المقبل في باد جوجينج بمنطقة كيلهايم، عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت ألمانيا، وفق ما أعلنه الفريق المضيف، الذي وصف المباراة أمام النصر بأنها «اختبار مهم» لاختتام تحضيراته الصيفية.
وكان الفريق الألماني قد واجه نادي العين في تجربة ودية عام 2021، وخسر بصعوبة 0-1، قبل أن يُحدد موعداً جديداً للقاء نادٍ إماراتي آخر عبر علاقة تنسيقية طويلة جمعت الطرفين، بحسب المدرب توبياس بيك، الذي أكد أن مواجهة «العميد» ستكون من أبرز مباريات الإعداد الصيفي.
وفي إطار التحضيرات ذاتها، واصل النصر دعمه لصفوف الفريق الأول، بالتعاقد مع الحارس الدولي الأولمبي عدلي محمد، قادماً من ساوثهامبتون الإنجليزي بعقد يمتد لخمس سنوات، ليصبح الصفقة الرابعة في «الميركاتو الصيفي» بعد ضم المدافع زايد الزعابي من الجزيرة حتى 2028، والتعاقد مع المدافع النمساوي ماتيو كاراماتيك من تي إس في هارتبيرج حتى 2027 في فئة المقيمين، إلى جانب تحويل إعارة الظهير عبدالله إدريس إلى انتقال دائم حتى 2028.
كما جددت إدارة النادي عقد لاعب الوسط جوستافو أليكس حتى 2029، ومددت إعارة الروماني كوستن أمزار من دينامو بوخارست لموسم إضافي، في إطار مساعي الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، الذي سيقوده في الموسم الجديد المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، خلفاً للهولندي ألفريد شرودر.

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