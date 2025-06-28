رئيس يوفنتوس السابق يحاول «الهروب من السجن»!

روما (أ ب)

طلب أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم السابق، التوصل إلى صفقة تسوية قضائية بالاعتراف بالذنب سوف تمنحه حكماً بالسجن لمدة 20 شهراً في قضية مخالفات مالية تتعلق بحسابات النادي، التي ساهمت في سقوطه من رئاسة النادي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإيطالي برصيد 36 لقباً.

وطلب بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس السابق، التوصل إلى صفقة تقضي بحكم بالسجن لمدة 14 شهراً، بينما طلب كل من المدير الرياضي السابق للنادي فابيو باراتيتشي والمسؤول القانوني السابق تشيزاري جاباسيو حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً لكل منهما.

بدأت النيابة العامة التحقيق في عام 2021 حول ما إذا كان يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو، استفاد من عمولات غير قانونية من صفقات انتقال وإعارة اللاعبين، كما تضمنت القضية ما إذا كان قد تم تضليل المستثمرين من خلال إصدار فواتير لعمليات غير موجودة، بهدف إظهار إيرادات يمكن اعتبارها لاحقاً محاسبة مزيفة.

ومن المتوقع صدور قرار في القضية، التي نقلت من تورينو إلى روما، في شهر سبتمبر المقبل، وفقاً لما أعلنه قاض أولي ينظر القضية أمس الجمعة.

وأدت القضية لاستقالة أندريا أنييلي وكافة أعضاء مجلس إدارة نادي يوفنتوس في 2022، ثم وقعت السلطات الرياضية عقوبتين منفصلتين على أنييلي، تنتهي آخرهما في أكتوبر المقبل، وتم خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في موسم 2022-2023 ثم استبعده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من المشاركة في بطولة دوري المؤتمر بسبب مخالفات مالية.