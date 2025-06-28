الجزيرة يبدأ رسم «مشوار الموسم الجديد» الثلاثاء

مراد المصري (أبوظبي)

يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة لانطلاق تدريبات الموسم الجديد، مع بداية التحضيرات يوم الثلاثاء المقبل، والتي تشمل الفحوصات الطبية والتدريبات اليومية في أبوظبي.

ويعقب ذلك التوجه إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة ماربيا الإسبانية بداية من 13 يوليو المقبل، ويستمر إلى الرابع من أغسطس المقبل، ويتخلله خوضه مباريات ودية، تم اعتماد مباراتين منها ضمن منافسات «إير كاب» الودية، ضد ناستيك الإسباني في 24 يوليو المقبل، ومارسيليا الفرنسي في 26 من الشهر ذاته.

ولم يعلن «فخر أبوظبي» عن أي صفقات جديدة لحد الآن، بانتظار تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة بأفضل الخيارات الفنية المتاحة، وذلك من أجل رفع الطموحات بعد العودة إلى منصات التتويج في الموسم الماضي، بفوز الفريق بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلا أن الجماهير تطالب بتواجد الفريق في مقدمة المنافسين في دوري أدنوك للمحترفين.

وفيما ثبت لاعبون مثل محمد النني ونبيل فقير مكانهما في قائمة الفريق للموسم المقبل، فإن بقية الأسماء تحت التقييم الفني مع احتمالية المغادرة مثل كيبانو، في محاولة لرفع جودة اللاعبين الأجانب، بما يخدم طموحات المرحلة المقبلة.