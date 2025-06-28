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الرياضة

191 لاعباً من 15 دولة في انطلاقة «فاست للشطرنج» بالشارقة

191 لاعباً من 15 دولة في انطلاقة «فاست للشطرنج» بالشارقة
28 يونيو 2025 14:00

الشارقة (الاتحاد) 
انطلقت منافسات بطولة «فاست» الدولية للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن روزنامة بطولاته السنوية، بمشاركة 191 لاعباً يمثلون 15 دولة، وتُقام البطولة بنظام الكلاسيك من 7 جولات، وتستمر على مدار 3 أيام.
وشهدت الجولتان الأولى والثانية تصدر 44 لاعباً قمة الترتيب برصيد نقطتين لكل منهم.
وأقيمت مراسم افتتاح البطولة على الطاولة الأولى، بحضور عبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فاست»، إلى جانب عدد من الشخصيات.
وأعرب المهندس فتحي عفانة عن سعادته بالتواجد في افتتاح البطولة، مؤكداً حرص مجموعة فاست على دعم مختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية، خاصة المرتبطة بالرياضات الذهنية مثل الشطرنج، لما لها من أثر كبير في تنمية المهارات وبناء الشخصية. وقال: «نتشرف بدعم هذه البطولة التي تندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز مكانتها الرياضية عالمياً، ونشكر الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على الشراكة والتعاون المتواصل». 
وأضاف: «الشراكة بين مجموعة فاست والنادي تأتي ضمن نهج تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لدعم الرياضة في مختلف مجالاتها». 
من جهته، أكد عبدالله مراد المازمي أن البطولة تشهد مشاركة قياسية، وتُعد من أبرز الأنشطة في أجندة النادي، وقال: «مكاسب البطولة كبيرة على الصعيدين الفني والتنظيمي، وهدفنا الأساسي هو تطوير مستويات اللاعبين المواطنين، ورفع تصنيفهم الدولي، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».

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