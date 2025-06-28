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الرياضة

إلبر يحذر البايرن من «المهمة الصعبة» أمام فلامنجو!

إلبر يحذر البايرن من «المهمة الصعبة» أمام فلامنجو!
28 يونيو 2025 14:24

برلين (د ب أ)

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حذر اللاعب الدولي البرازيلي السابق جيوفاني إلبر، فريقه السابق باير ميونيخ من أنه سيواجه مهمة صعبة عندما يلتقي فلامنجو البرازيلي، في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وقال إلبر لبوابة «تي-أونلاين» الإخبارية في مقابلة نشرت اليوم: «ستكون مباراة صعبة للغاية، الفرق البرازيلية تأخذ هذه البطولة على محمل الجد». وأضاف: «كأس العالم للأندية بطولة ضخمة بالنسبة لهم، يريدون أن يظهروا أن بإمكانهم المنافسة مع الأندية الأوروبية الكبرى».
وتغلب فلامنجو، الفائز بكوبا ليبرتادوريس ثلاث مرات، على تشيلسي 3-1 في دور المجموعات.
وقال إلبر: «فينسنت كومباني وجهازه يعلمون ما ينتظرهم، فلامنجو كان مذهلاً أمام تشيلسي، وتقريباً كل شيء كان يسير في صالحهم».
ولكنه مازال يرى أن بايرن المرشح الأبرز للفوز بالمباراة والتأهل لدور الثمانية.
وأضاف: «فلامنجو فريق قوي، لا يوجد شك في هذا، ولكن لدينا الفريق الأفضل، أيضاً من حيث العمق».
ولعب إلبر 266 مباراة مع بايرن وسجل 139 هدفاً، وفاز بلقب الدوري الألماني أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة مع بايرن.

كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
بايرن ميونيخ
فلامنجو البرازيلي
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