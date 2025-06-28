شرطة أبوظبي تُتوج أبطال «البادل تنس»

أبوظبي (الاتحاد)

توجت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولة البادل تنس، ضمن درع القيادة العامة لشرطة أبوظبي للتفوق الرياضي -«بطولة المدير العام»، والتي نظمها قسم المسابقات والمنتخبات بمركز التربية الرياضية الشرطية، وذلك في صالة Padel Kingdom بأبوظبي، وبمشاركة مميزة من القطاعات الشرطية بشرطة أبوظبي.

وفاز بالمركز الأول قطاع العمليات المركزية، وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وحصل قطاع شؤون القيادة على المركز الثالث، وشارك في البطولة 40 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية.

وكرم الفائزين اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، مشيداً برعاية ودعم القيادة الشرطية وتشجيعها للتنافس الرياضي المميز بين المنتسبين، لافتاً إلى أهمية هذه البطولات لرفع جاهزية منتسبي الشرطة للعمل الميداني، ولما لها من دور كبير في رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز روح العمل الجماعي والتعاون والتواصل بين الفرق الرياضية بمختلف القطاعات الشرطية.

وأكد العقيد محمد ناصر العيسائي، نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، حرص واهتمام القيادة الشرطية بتنظيم رياضة البادل تنس وتحفيز اللاعبين وممارسي هذه الرياضة المحبوبة عالمياً، مشيداً بالنتائج المتميزة للبطولة، التي شهدت تنافساً كبيراً بين اللاعبين في أجواء حماسية متميزة.