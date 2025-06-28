كلوب: كان بإمكاني تدريب المنتخب الألماني قبل «يورو 2024»

برلين (د ب أ)

كشف يورجن كلوب إنه كان من الممكن أن يوافق على تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم قبل منافسات «يورو 2024»، ولكنه قرر البقاء في ليفربول.

وقال كلوب لصحيفة «فيلت آم سونتاج»: «موسم 2022-2023 لم يسر بشكل جيد لليفربول، وفي صيف هذا الموسم، المنتخب الألماني كان يبحث عن مدرب، وكان بإمكاني أن أوافق، لأنه ربما كان من الأفضل القيام بشيء مختلف».

وأضاف:«لم أكن أرغب في هذا، والقرار لم يتعلق بوظيفة مدرب المنتخب الوطني بحد ذاتها، لم أستطع مغادرة ليفربول بهذه الطريقة، كان هناك فريق، وكان هناك أشخاص تربطني بهم علاقة».

وأراد كلوب أن «يصلح» الأمور في ليفربول من خلال التعاقد مع لاعبين جدد والحفاظ على الفريق الأساسي.

وقال: «كان هذا مهما بالنسبة لي، ونجحنا في هذا، ومع ذلك، تم اتخاذ قرار الرحيل عن ليفربول».

في يناير 2024، أعلن كلوب رحيله عن النادي بنهاية الموسم، الذي أنهاه ليفربول في المركز الثالث، عقب رحيله، تعاقد ليفربول مع الهولندي أرني سلوت، كمدير فني جديد، وفاز بلقب الدوري الألماني، ومنذ يناير 2025، يعمل كلوب رئيساً لكرة القدم في ريد بول، وحالياً لا يفكر في الحصول على وظيفة تدريبية أخرى في المستقبل.

وقال: «قلبي يقول لي لا، كنت أحب عملي، لكنني لا أفتقده».