أخيراً.. برشلونة ينتهي من سداد مستحقات ميسي!

مراد المصري (أبوظبي)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن برشلونة نجح أخيراً في سداد المستحقات المالية المتأخرة لعدد من نجومه السابقين، أبرزهم ليونيل ميسي، والتي كان يقوم بدفعها على مدار السنوات الماضية.

وقام برشلونة بجدولة ديون مستحقة منذ عام 2020، أبرزها رواتب لاعبين مثل ليونيل ميسي، وسيرجي بوسكيتش، وكوتينيو متيتي وغيرهم، بتسديد مبالغ مالية خلال الأعوام 2022 و2023 و2024.

وجاءت موعد الدفعة الأخيرة في يونيو الجاري، لينهي النادي الكتالوني فصلاً طويلاً مع أسطورة النادي ميسي، الذي رحل عن صفوفه منذ عام 2021، ورغم ذلك استمر في تلقي الدفعات المالية المتأخرة.