نوريس الأسرع في «التجربة الثالثة» لسباق «فورمولا-1» بالنمسا

سبيلبرج (د ب أ)

سجل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، اليوم، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقاً على زميله بالفريق الأسترالي أوسكار بياستري.

وشهدت هذه التجربة تكراراً لنتائج التجربة الحرة الثانية، حيث احتل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، المركز الثالث.

وقبل التجربة الرسمية، سجل نوريس زمناً بلغ دقيقة و324ر4 ثانية، بفارق 118ر0 ثانية أمام بياستري متصدر فئة السائقين، فيما جاء فيرستابن، خلف نوريس بفارق 210ر0 ثانية، وجاء ثنائي فريق فيراري، تشارلز لوكلير، من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون في المركزين الرابع والخامس على الترتيب وتبعهما ثنائي مرسيدس البريطاني جورج راسل والإيطالي كيمي أنتونيلي.

وبلغ التوتر بين المتنافسين الاثنين على اللقب ذروته في جائزة كندا الكبرى، عندما اصطدما قبل ثلاث لفات من نهاية السباق، حيث تأخر نوريس في الكبح واصطدم بالجزء الخلفي لسيارة متصدر البطولة، وبينما أنهى بياستري السباق في المركز الرابع، لم يتمكن نوريس من عبور خط النهاية وفقد بعض النقاط الحاسمة.

واحتل فيرستابن المركز الثاني في مونتريال وسيحاول العودة لقمة منصة التتويج في سباق النمسا، الذي يقام على أرض فريقه ريد بول، لكنه يحتاج إلى الحذر، حيث لم يتبق له سوى نقطة عقوبة واحدة تفصله عن تلقيه عقوبة الإيقاف لسباق كامل.