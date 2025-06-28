الأحد 29 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوريس الأسرع في «التجربة الثالثة» لسباق «فورمولا-1» بالنمسا

نوريس الأسرع في «التجربة الثالثة» لسباق «فورمولا-1» بالنمسا
28 يونيو 2025 16:34

سبيلبرج (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الفورمولا- 1 في النمسا حتى 2041
استثمارات واستحواذات جديدة تعزز ريادة الإمارات بقطاع البتروكيماويات

سجل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، اليوم، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقاً على زميله بالفريق الأسترالي أوسكار بياستري.
وشهدت هذه التجربة تكراراً لنتائج التجربة الحرة الثانية، حيث احتل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، المركز الثالث.
وقبل التجربة الرسمية، سجل نوريس زمناً بلغ دقيقة و324ر4 ثانية، بفارق 118ر0 ثانية أمام بياستري متصدر فئة السائقين، فيما جاء فيرستابن، خلف نوريس بفارق 210ر0 ثانية، وجاء ثنائي فريق فيراري، تشارلز لوكلير، من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون في المركزين الرابع والخامس على الترتيب وتبعهما ثنائي مرسيدس البريطاني جورج راسل والإيطالي كيمي أنتونيلي.
وبلغ التوتر بين المتنافسين الاثنين على اللقب ذروته في جائزة كندا الكبرى، عندما اصطدما قبل ثلاث لفات من نهاية السباق، حيث تأخر نوريس في الكبح واصطدم بالجزء الخلفي لسيارة متصدر البطولة، وبينما أنهى بياستري السباق في المركز الرابع، لم يتمكن نوريس من عبور خط النهاية وفقد بعض النقاط الحاسمة.
واحتل فيرستابن المركز الثاني في مونتريال وسيحاول العودة لقمة منصة التتويج في سباق النمسا، الذي يقام على أرض فريقه ريد بول، لكنه يحتاج إلى الحذر، حيث لم يتبق له سوى نقطة عقوبة واحدة تفصله عن تلقيه عقوبة الإيقاف لسباق كامل.

الفورمولا-1
النمسا
لاندو نوريس
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك لأوائل الثانوية العامة تفوقهم
اليوم 12:08
سكان توفالو يهربون من الغرق إلى أستراليا
الأخبار العالمية
سكان توفالو يهربون من الغرق إلى أستراليا
اليوم 18:01
«جبل علي» يتعاون مع مضمار «كورا» الأيرلندي
الرياضة
«جبل علي» يتعاون مع مضمار «كورا» الأيرلندي
اليوم 18:00
شفيونتيك ترتقي إلى المركز الرابع في «تصنيف المحترفات»
الرياضة
شفيونتيك ترتقي إلى المركز الرابع في «تصنيف المحترفات»
اليوم 17:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©