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الرياضة

«الأسطوري» كامبوس يعود إلى الملاعب في سن 58 عاماً!

«الأسطوري» كامبوس يعود إلى الملاعب في سن 58 عاماً!
28 يونيو 2025 17:00

مراد المصري (أبوظبي)
أعلن خورخي كامبوس، حارس مرمى المكسيك الأسطوري السابق، بشكل مفاجئ عودته إلى عالم كرة القدم في سن 58 عاماً، وذلك بعد سنوات من العمل كمعلق رياضي مشهور، وتحديداً مع نادي «مكسيكو إف سي»، الذي يشارك في دوري الدرجة الخامسة الإسباني.
واشتهر كامبوس بارتدائه مزيجاً من الألوان خلال نهائيات كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1994.
وفي حال شارك كامبوس في المباريات الرسمية، سيكون أكبر لاعب في الملاعب الإسبانية في الوقت الحالي، وهو الذي خاض 129 مباراة مع منتخب بلاده بين عامي 1991 و2003، إلى جانب مسيرة حافلة مع الأندية المكسيكية والأميركية، فيما ستكون هذه تجربته الأولى في أوروبا.

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