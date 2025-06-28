منتخب السيدات يواجه جوام في تصفيات كأس آسيا

علي معالي (أبوظبي)

يبدأ المنتخب الوطني لكرة قدم السيدات مشواره في تصفيات كأس آسيا غداً الأحد، بلقاء منتخب جوام ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تستضيف منافساتها فيتنام، وتضم معهما فيتنام، وجزر المالديف، على أن تكون المباراة الثانية مع المنتخب المضيف يوم الثاني من الشهر المقبل، ثم منتخب المالديف في الخامس من يوليو المقبل.

ويشارك في التصفيات 34 منتخباً، تم توزيعها على ثماني مجموعات، منها 6 مجموعات تضم 4 منتخبات، ومجموعتان تضمان 5 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات البطولة التي تُقام في مارس 2026 بأستراليا، وتتنافس المنتخبات المشاركة على ثماني بطاقات مؤهلة للنهائيات، إلى جانب المستضيف منتخب أستراليا، والمنتخبات الثلاثة التي احتلت المراكز الأولى في النسخة الماضية من كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وهي الصين (حاملة اللقب)، كوريا الجنوبية (الوصيف)، واليابان (صاحبة المركز الثالث)

ويعتبر منتخبنا الوطني منافساً قوياً في مجموعته، حيث حرص المنتخب على التواجد في فيتنام قبل انطلاق المنافسات بوقت مناسب، ويعتبر منتخبنا هو المنافس الأبرز مع فيتنام على صدارة المجموعة.

وعبرت فيرا باو مدربة منتخبنا عن تفاؤلها بالحالة الفنية والبدنية للاعبات منتخبنا في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الافتتاح مع جوام قائلة: «مع عودة كرة القدم النسائية، بعد جائحة كوفيد-19، أتيحت لي فرصة العمل مع زملائي في منتخب الإمارات، ونحن فخورون بما حققناه وما وصلنا إليه من مستوى حتى الآن، وسنرى ما يمكننا فعله، وأين نحن الآن، وسنبذل قصارى جهدنا في هذه التصفيات، وأسعى أنا والجهاز الفني إلى تهيئة الظروف المناسبة للاعبات اللائي يشكلن مستقبل كرة القدم النسائية في الإمارات».

وتحدثت الصحف في فيتنام عن أن منتخب الإمارات هو الأصعب في المجموعة، وقال: «يُعد فريق السيدات الإماراتي بقيادة المدربة فيرا باو منافساً قوياً، حيث يتنافس بشكل مباشر مع الفريق المضيف».

من جانبها، قالت كيم شيرمان، مدربة جوام: «يرغب فريقي في اختبار مدى قوته من خلال المباريات القارية، ومواجهة فرق في بطولات كبرى سيساعد على تطوير كرة القدم النسائية في جوام مستقبلاً».