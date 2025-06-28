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الرياضة

مصطفى أشرف إلى فيتيسه الهولندي في صفقة انتقال حُر

مصطفى أشرف إلى فيتيسه الهولندي في صفقة انتقال حُر
28 يونيو 2025 17:20

أمستردام (د ب أ)
أعلن نادي فيتيسه أرنهايم الهولندي لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع مصطفى أشرف الذي يحمل الجنسيتين المصرية والألمانية في صفقة انتقال حُر، قادماً من نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
وذكر الموقع الرسمي للنادي أن لاعب خط الوسط وقع على عقد يمتد حتى عام 2027 مع خيار التمديد لموسم ثالث.
وقال أشرف في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي الهولندي: «سعيد للغاية للتواجد هنا، سارت فترة التجربة في الموسم الماضي بشكل جيد للغاية، ولهذا السبب فإن توقيعي على العقد هنا الآن أمر رائع بالفعل، لا أطيق انتظار لقاء الجماهير».
كما تعاقد النادي الهولندي أيضاً مع المدافع فالون زومبيري في صفقة انتقال حر قادما من هامبورج الألماني بعقد يمتد حتى صيف 2027.
وتعاقد النادي الهولندي أيضاً مع ريكاردو فيليبي شوارز، قادماً من فيردر بريمن الألماني، حتى 2027 مع خيار إضافة موسم آخر.

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