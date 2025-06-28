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الرياضة

بوجبا يعود من «المنشطات» عبر بوابة موناكو!

بوجبا يعود من «المنشطات» عبر بوابة موناكو!
28 يونيو 2025 21:45

موناكو (رويترز)

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أعلن موناكو اليوم تعاقده مع بول بوجبا في صفقة انتقال مجانية لينضم إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعقد يمتد لعامين، إذ يتطلع لاعب الوسط في إحياء مسيرته بعد إيقاف بسبب تناول المنشطات.
وحُكم على بوجبا في فبراير شباط 2024 بالإيقاف لمدة أربع سنوات لتعاطي منشطات تزيد مستوى التستوستيرون، قبل أن تُخفض العقوبة إلى 18 شهراً، بعد قبول استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وأعلن يوفنتوس الإيطالي في نوفمبر الماضي أنه توصل لاتفاق للانفصال بالتراضي عن لاعب الوسط الفرنسي وعدم استكمال عقده الممتد حتى يونيو 2026.
وخاض الفائز بكأس العالم 2018 فترة ثانية مخيبة للآمال مع يوفنتوس بسبب الإصابات بعد عودته إلى النادي الذي يتخذ من تورينو مقراً له بعد رحيله عن مانشستر يونايتد عقب نهاية عقده عام 2022.
وتعاقد يونايتد مع بوجبا عام 2016 في صفقة قياسية عالمية في ذلك الوقت بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار)، لكن بطل الدوري الإيطالي أربع مرات فاز ببطولتين فقط مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز وهما كأس رابطة الأندية المحترفة والدوري الأوروبي في موسمه الأول.
وكانت المباراة الأخيرة لبوجبا مع فرنسا عام 2022، لكن خضوعه لجراحة في الركبة منعه من اللعب في كأس العالم في قطر.
وحل موناكو ثالثا خلف باريس سان جيرمان بطل الدوري وأولمبيك مرسيليا في الموسم الماضي.

بول بوجبا
موناكو
الدوري الفرنسي
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