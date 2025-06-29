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الرياضة

منتخب السعودية يودع «الكأس الذهبية» من دور الثمانية

منتخب السعودية يودع «الكأس الذهبية» من دور الثمانية
29 يونيو 2025 09:09

واشنطن (د ب أ)

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توقفت مغامرة المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم عند حدود دور الثمانية، عقب خسارته 0-2 أمام نظيره المكسيكي.
وتواجد منتخب السعودية ببطاقة دعوة في البطولة القارية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، ليحجز مقعداً في الأدوار الإقصائية للمسابقة بعد اجتيازه مرحلة المجموعات، لكن محاولاته في بلوغ الدور قبل النهائي باءت بالفشل، عقب خسارته للمباراة التي شهدت خشونة مبالغ فيها من جانب لاعبي منتخب المكسيك، وسط قرارات مثيرة للجدل من حكم المباراة الأميركي لوكاش شابالا، الذي أدار اللقاء.
وتغاضى حكم اللقاء في منح البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين المكسيكيين رغم الالتحامات العنيفة التي قاموا بها مع نظرائهم في المنتخب السعودي على مدار شوطي المباراة، وفي ظل عدم تفاعل من حكام تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» مع تلك الألعاب.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح أليكسيس فيجا التسجيل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 49، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز عبدالله مادو، مدافع المنتخب السعودي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.
وبذلك، ضرب منتخب المكسيك موعداً في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا، مع نظيره الهندوراسي، الذي تغلب 5-4 بركلات الترجيح على منتخب بنما، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي بدور الثمانية.

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منتخب السعودية
الكأس الذهبية
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