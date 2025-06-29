الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماريسكا عن توقف مباراة تشيلسي وبنفيكا: «هذه ليست كرة قدم»!

ماريسكا عن توقف مباراة تشيلسي وبنفيكا: «هذه ليست كرة قدم»!
29 يونيو 2025 10:00

شارلوت (أ ف ب)

وجّه الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي انتقادات لاذعة لتعليق مباراة فريقه مع بنفيكا البرتغالي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بسبب الأحوال الجوية، معتبراً أن «هذه ليست كرة قدم».
وتأهل تشيلسي إلى ربع النهائي إثر فوزه على بنفيكا 4-1 بعد التمديد، في مباراة استغرقت 4 ساعات و39 دقيقة، بسبب توقف دام ساعتين إثر تحذير من عاصفة رعدية.

 

أخبار ذات صلة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي


وكانت هذه المرة السادسة التي تُعلّق فيها مباراة في المسابقة، وفقا للقواعد المعتمدة في الولايات المتحدة، التي تنص على إيقاف الفعاليات الرياضية الخارجية في حال وجود خطر محتمل لحدوث برق.
وقال ماريسكا بعد المباراة إن عدد المباريات المتأثرة بالتوقف يستدعي إعادة التفكير.
وأضاف: «بالنسبة لي شخصيا، هذه ليست كرة قدم. عُلّقت ست مباريات هنا، أعتقد أن هذا مثير للسخرية.. هذه ليست بكرة قدم»، متابعاً: «الأمر لا يصدق أبداً، أمر جديد كلياً يصعب عليّ فهمه».
وأكمل مدرب ليستر سيتي السابق: «أتفهم أنه لأسباب تتعلق بالسلامة يجب إيقاف المباراة. لكن إذا أوقفت سبع أو ثماني مباريات، فهذا يعني على الأرجح أن هذا ليس المكان المناسب لإقامة هذه المسابقة».
وكان تشيلسي قاب قوسين من حسم الفوز بعد أن سجل ريس جيمس هدفاً من ركلة حرة في الشوط الثاني، ليمنح فريقه التقدم 1-0 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
لكن التحذير من العاصفة أجبر اللاعبين على مغادرة الملعب ولم تُستأنف المباراة إلا بعد نحو ساعتين.
وقال ماريسكا: «كانت واحدة من أفضل أداءات الفريق في الأسابيع الأخيرة، لعبنا مباراة رائعة لمدة 85 دقيقة، ثم توقفنا لساعتين، وعندما استأنفنا اللعب كانت مباراة مختلفة تماماً، لم تعد نفس المباراة لأن الإيقاع كُسر».
وعلى الرغم من انتقاداته، أكد ماريسكا أنه لا يزال من المعجبين بكأس العالم للأندية التي وُسّعت هذا العام لتشمل 32 فريقاً، وتُقام في الولايات المتحدة كتحضير غير رسمي لمونديال 2026 في أميركا الشمالية.
وقال: «إنها مسابقة رائعة، إنها كأس العالم للأندية، أفضل الأندية حاضرة هنا، لكن تعليق ست أو سبع مباريات؟ هذا ليس أمراً طبيعياً، كم مباراة تم تعليقها في كأس العالم؟ على الأرجح صفر، في كأس أوروبا؟ صفر. هناك مشكلة ما».

تشيلسي
بنفيكا
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
إنزو ماريسكا
آخر الأخبار
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
الرياضة
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
اليوم 08:50
الشرطة الأميركية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتيلان في كمين استهدف رجال إطفاء بولاية إيداهو الأميركية
اليوم 08:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©